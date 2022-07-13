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Бизнес ,  

Гейтс решил отдать почти все свое состояние на благотворительность

Гейтс занимает четвертое место в списке богатейших людей по версии Forbes и Bloomberg. В этом месяце бизнесмен выделит основанному им благотворительному фонду $20 млрд, а впоследствии — почти все состояние
Фото: Jamie McCarthy / Getty Images
Фото: Jamie McCarthy / Getty Images

Бизнесмен, основатель Microsoft Билл Гейтс сообщил в Twitter, что в будущем намерен пожертвовать почти все свое состояние благотворительному фонду Bill & Melinda Gates Foundation, который он основал вместе с бывшей супругой Мелиндой.

«Я сдвинусь вниз в списке самых богатых людей мира и в итоге выйду из него», — написал он.

Согласно рейтингу Forbes, который обновляется в реальном времени, сейчас Гейтс находится на четвертом месте в рейтинге богатейших людей планеты с состоянием в $122,1 млрд. Он уступает основателю Tesla и SpaceX Илону Маску, владельцу компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернару Арно и его семье и основателю Amazon Джеффу Безосу.

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Bloomberg оценивает состояние Гейтса в $114 млрд, предприниматель также находится на четвертой строке рейтинга самых богатых людей мира по версии агентства.

Гейтс заявил, что хотя благотворительный фонд и носит его имя, основная доля пожертвований поступила от миллиардера Уоррена Баффетта (как отмечает The New York Times, в общей сложности Баффетт выделил фонду почти $36 млрд).

Предприниматель сообщил, что в этом месяце перечислит организации $20 млрд. Это позволит фонду увеличить ежегодные расходы на благотворительность с $6 млрд до $9 млрд.

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«Я очень горжусь тем, какую роль сыграл фонд в решении таких серьезных проблем, как предотвращение пандемий, снижение детской смертности, искоренение болезней, повышение продовольственной безопасности, адаптация к климатическим изменениям, и достижениями в области гендерного равенства и образования», — написал он.

Билл и Мелинда Гейтс основали фонд в 2000 году и с тех пор выделяют многомиллионные средства на борьбу с нищетой во всем мире, на программы здравоохранения, в том числе борьбу с пандемией коронавируса и ее последствиями, и на образование.

С момента создания фонд потратил $79,2 млрд на благотворительные цели, пишет Forbes. С 2022 по 2026 год организация рассчитывает направить на это еще более $41 млрд.

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Билл Гейтс

В мае Гейтс предупредил, что влияние российской военной операции на Украине на экономику окажется более серьезным, чем было у пандемии коронавируса. По его словам, конфликт в регионе вызвал увеличение цен на сырье, усугубление проблем с логистическими цепочками и рост государственных долгов. Попытки стран сдержать инфляцию привели к тому, что они стали повышать процентные ставки, что «в конечном итоге приведет к экономическому замедлению».

Миллиардер неоднократно говорил, что мир в будущем может столкнуться с гораздо более серьезными пандемиями, чем COVID-19. Он считает, что подготовка к будущим пандемиям может поспособствовать решению ряда уже существующих проблем, например созданию вакцин от ВИЧ и более эффективных прививок от туберкулеза и малярии. Сторонники теории заговора ранее обвиняли Гейтса в том, что он каким-то образом стоит за созданием COVID-19 и хочет получать от этого выгоду. «Если они будут думать, что это афера или что вакцины вредны, и люди не захотят прививаться, болезнь продолжит убивать людей», — отвечал он на это.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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