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Бизнес ,  
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Маск, Безос и Гейтс потеряли $115 млрд с начала года

В рейтинге самых богатых людей мира от Bloomberg бизнесмены занимают 1-ю, 2-ю и 4-ю строчку. Расположившийся на третьем месте Арно с января потерял $44,7 млрд, в то время как Баффетт (пятое место) разбогател на $6,54 млрд
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Самые богатые американцы Илон Маск (Tesla, SpaceX), Джефф Безос (Amazon) и Билл Гейтс (Microsoft) понесли убытки в размере $115 млрд за последние пять месяцев, следует из индекса миллиардеров Bloomberg.

На 29 мая состояние Маска оценивалось в $224 млрд, Безоса — в $139 млрд, а Гейтса — в $23 млрд. При этом с начала года Безос потерял $53,2 млрд, состояние Маска упало на $46,4 млрд, а состояние Гейтса — на $15,1 млрд.

Бернар Арно, глава французского конгломерата LVMH и третий в рейтинге самых богатых людей в мире (после Маска и Безоса), с января потерял $44,7 млрд. На сегодняшний день его состояние оценивается в $133 млрд.

В то же время единственным из первой пятерки, кто приумножил состояние с начала года, стал американец, генеральный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт — с начала года его состояние увеличилось на $6,54 млрд, до $115 млрд.

В Oxfam назвали темпы появления в мире новых миллиардеров
Экономика
Фото:Евгения Новожевина / Reuters

По данным благотворительной организации Oxfam, самые высокие и рекордные прибыли в настоящее время получают корпорации в энергетическом секторе, пищевой промышленности и фармацевтической отрасли, где, по оценкам Oxfam, особенно много монополий. «Общее состояние миллиардеров мира в настоящее время эквивалентно 13,9% мирового ВВП, это трехкратное увеличение по сравнению с 4,4% на 2000 год», — говорится в докладе организации от 23 мая.

В начале марта РБК подсчитал, что некоторые российские миллиардеры богатели, несмотря на общий кризис. При этом состояние большинства из них в начале весны стремительно сокращалось: так, в день начала спецоперации на Украине богатейшие люди страны недосчитались более $38 млрд.

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миллиардеры Джефф Безос Илон Маск Билл Гейтс
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