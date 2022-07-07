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Крупнейший нефтетрейдер решил выйти из проекта «Роснефти»

Консорциум компаний Vitol и Mercantile & Maritime Energy приобрел долю в проекте «Восток Ойл» в 2021 году. «Роснефть» оценивала стоимость сделки в €3,5 млрд
«Роснефть» ROSN ₽364,95 -1,27% Купить

Крупнейший в мире нефтетрейдер, швейцарско-нидерландская компания Vitol, выйдет из проекта «Восток Ойл» по освоению месторождений в Красноярском крае, пишет The Guardian со ссылкой на компанию.

В Vitol заявили, что решили продать свою долю и находятся «в процессе завершения юридических формальностей».

РБК направил запрос в пресс-службу «Роснефти».

«Восток Ойл» — крупнейший проект «Роснефти», который включает Пайяхское и Иркинское месторождения на Таймыре. В него входят уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края.

Консорциум компаний Vitol и Mercantile & Maritime Energy (MME) прибрел 5-процентную долю в проекте в сентябре 2021 года. «Роснефть» позже оценила ее стоимость в €3,5 млрд.

В 2020 году 10% в «Восток Ойл» приобрел за €7 млрд другой крупный нефтетрейдер — Trafigura, но на фоне санкций в июне 2022 года тоже решил выйти из проекта.

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