Trafigura сообщила о решении выйти из проекта «Восток Ойл»
Нефтетрейдер Trafigura намерен выйти из проекта «Восток Ойл», в котором приобрел долю в 10% в 2020 году. Об этом говорится в полугодовом отчете компании.
«Trafigura продолжит полностью соблюдать все последующие пакеты санкций. Кроме того, группа заморозила инвестиции в России и объявила о пересмотре своей пассивной неоперационной доли в 10% в «Восток Ойл» с намерением выхода», — говорится в документе.
Трейдер сообщил, что прекратил торговлю нефтью с российскими организациями, находящимися под санкциями, до вступления в силу санкций ЕС и Швейцарии, которые вступили в силу 15 мая. А также существенно сократил объемы поставок нефтепродуктов, поставляя только необходимые европейским потребителям виды топлива.
«Восток Ойл» — крупнейший проект «Роснефти», который включает Пайяхское и Иркинское месторождения на Таймыре. В него входят уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края.
РБК направил запрос в пресс-центр «Роснефти».
Trafigura приобрела 10% «Восток ойла» у «Роснефти» в декабре 2020 года, за €7 млрд.
После начала специальной военной операции на Украине ЕС ввел санкции против крупнейших нефтегазовых компаний России — «Роснефти», «Газпром нефти» и трубопроводной компании «Транснефть».
Trafigura была одним из крупнейших экспортеров сырой нефти компании «Роснефть» с поставками по морю до начала специальной военной операции России на Украине, говорил глава Trafigura Джереми Вейр. По словам Вейра, ранее на долю России приходилось 6% мирового бизнеса Trafigura, сейчас компания в основном прекратила свои операции в стране. Вейр также отметил, что пока не видит признаков замедления спроса на нефть, несмотря на то что цены на дизельное топливо и бензин уже достигли рекордных уровней из-за нехватки мощностей по переработке нефти.