«Роснефть» заплатит $9,6 млрд за активы для «Восток ойла»

«Роснефть» заплатит Независимой нефтегазовой компании Эдуарда Худайнатова $9,6 млрд за Пайяхское и Иркинское месторождения на Таймыре. ННК приобретает у нее зрелые нефтедобывающие и сервисные активы на $1,44 млрд

Пайяхское месторождение (Фото: Денис Кожевников / ТАСС)

Сумма сделки «Роснефти» по выкупу у Независимой нефтегазовой компании (ННК), подконтрольной Эдуарду Худайнатову, 100% компании «Таймырнефтегаз» (ТНГ, владеет лицензиями на Пайяхское и Иркинское месторождения и ряд менее крупных месторождений, на которых еще не ведется добыча), составила $9,6 млрд. Об этом говорится в отчете «Роснефти» по МСФО за 2020 год, опубликованном в пятницу, 12 февраля.

Как пройдут расчеты «Роснефти» и ННК

Купив ТНГ, «Роснефть» продает структурам ННК несколько своих зрелых нефтедобывающих и сервисных активов. «Вознаграждение за ТНГ состоит из денежной составляющей (нетто $9,6 млрд), а также передаваемых «хвостовых» активов, оцененных по справедливой стоимости», — указано в документе.

Денежное вознаграждение компании Худайнатова составит 716 млрд руб. (соответствует $9,69 млрд по курсу 73,88 руб. за доллар на конец четвертого квартала 2020 года), из которых в 2020 году было выплачено 615 млрд руб. ($8,32 млрд), а еще 101 млрд руб. ($1,37 млрд) должно быть перечислено в 2021 году, говорится в пояснениях к отчету. Справедливая стоимость активов, которые «Роснефть» продает ННК, — 107 млрд руб. ($1,45 млрд), из них в прошлом году было заплачено 25 млрд руб., еще 82 млрд руб. должно быть перечислено в этом году.

Пайяхское и Иркинское войдут в новый мегапроект «Роснефти» в Арктике «Восток ойл» наряду с уже действующим Ванкорским кластером месторождений, Западно-Иркинским участком и рядом других месторождений Красноярского края. В декабре 2020 года «Роснефть» продала 10% «Восток ойла» международному трейдеру Trafigura за €7 млрд (около $8,6 млрд), говорится в отчете. Часть этой суммы пошла на оплату акций ТНГ, сказал РБК источник, близкий к «Роснефти». А ННК после этого, в свою очередь, перечислила компании первую часть денег за ее зрелые активы.