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«Роснефть» заплатит $9,6 млрд за активы для «Восток ойла»

«Роснефть» заплатит Независимой нефтегазовой компании Эдуарда Худайнатова $9,6 млрд за Пайяхское и Иркинское месторождения на Таймыре. ННК приобретает у нее зрелые нефтедобывающие и сервисные активы на $1,44 млрд
«Роснефть» ROSN ₽505,35 +1,72% Купить
Пайяхское месторождение
Пайяхское месторождение (Фото: Денис Кожевников / ТАСС)

Сумма сделки «Роснефти» по выкупу у Независимой нефтегазовой компании (ННК), подконтрольной Эдуарду Худайнатову, 100% компании «Таймырнефтегаз» (ТНГ, владеет лицензиями на Пайяхское и Иркинское месторождения и ряд менее крупных месторождений, на которых еще не ведется добыча), составила $9,6 млрд. Об этом говорится в отчете «Роснефти» по МСФО за 2020 год, опубликованном в пятницу, 12 февраля.

Как пройдут расчеты «Роснефти» и ННК

Купив ТНГ, «Роснефть» продает структурам ННК несколько своих зрелых нефтедобывающих и сервисных активов. «Вознаграждение за ТНГ состоит из денежной составляющей (нетто $9,6 млрд), а также передаваемых «хвостовых» активов, оцененных по справедливой стоимости», — указано в документе.

Денежное вознаграждение компании Худайнатова составит 716 млрд руб. (соответствует $9,69 млрд по курсу 73,88 руб. за доллар на конец четвертого квартала 2020 года), из которых в 2020 году было выплачено 615 млрд руб. ($8,32 млрд), а еще 101 млрд руб. ($1,37 млрд) должно быть перечислено в 2021 году, говорится в пояснениях к отчету. Справедливая стоимость активов, которые «Роснефть» продает ННК, — 107 млрд руб. ($1,45 млрд), из них в прошлом году было заплачено 25 млрд руб., еще 82 млрд руб. должно быть перечислено в этом году.

Пайяхское и Иркинское войдут в новый мегапроект «Роснефти» в Арктике «Восток ойл» наряду с уже действующим Ванкорским кластером месторождений, Западно-Иркинским участком и рядом других месторождений Красноярского края. В декабре 2020 года «Роснефть» продала 10% «Восток ойла» международному трейдеру Trafigura за €7 млрд (около $8,6 млрд), говорится в отчете. Часть этой суммы пошла на оплату акций ТНГ, сказал РБК источник, близкий к «Роснефти». А ННК после этого, в свою очередь, перечислила компании первую часть денег за ее зрелые активы.

Ресурсная база «Восток ойла» составляет 6 млрд т, заявил вице-президент «Роснефти» Эрик Лирон на конференц-звонке. Из них на Паяйхское месторождение приходится 1,2 млрд т. «$9,6 млрд за 1,2 млрд т нефти запасов — это не высокая стоимость относительно средних сделок», — говорит аналитик Raffeisenbank Андрей Полищук. Получается, баррель запасов оценили в $1,1 — это примерно в два раза меньше, чем средняя стоимость сделок за последние годы, заметил эксперт. «Но надо учитывать, что это неподготовленный актив и в него еще необходимы масштабные инвестиции», — добавил Полищук.

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Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

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Какие активы получил Худайнатов

«Роснефть» завершила сделку по покупке ТНГ в декабре 2020 года, говорится в отчете. Одновременно она заключила сделки по продаже нескольким компаниям группы ННК Худайнатова своих активов, включающих «Варьеганнефтегаз», «Североварьеганское», «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие», «РН-Сахалинморнефтегаз», «РН-Северная нефть» и ряд других активов, называемых «хвостовые активы», указано в отчете.

Суммарная добыча этих активов оценивается в 10–14 млн т, сказал Лирон. Их продажа может снизить уровень добычи «Роснефти» в 2021 году на 5%, добавил он. А ННК, которая ежегодно добывала 2 млн т, сможет увеличить свое производство в шесть-восемь раз. РБК направил запрос в ННК.

Источники РБК 1 декабря рассказывали, что «Роснефть» решила купить у Худайнатова Пайяхское месторождение, а также продать доли в зрелых активах.

Когда начнется добыча «Восток ойла»

По словам Лирона, компания заложила в финансовую модель «Восток ойла» начало добычи нефти в 2024 году. Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным 25 ноября говорил, что первая очередь этого проекта обеспечит транспортировку до 50 млн т нефти в год, вторая — до 100 млн т.

«Роснефть» нашла покупателя на долю в проекте в Арктике
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Фото:Владислав Шатило / РБК

Если бы приобретение ТНГ состоялось в начале 2020 года, то выручка и чистая прибыль объединенной компании за весь год составили бы 5,759 трлн руб. и 179 млрд руб. соответственно, говорится в отчете. Сейчас компания обсуждает привлечение других международных партнеров в «Восток ойл», помимо Trafigura, сообщил во время конференц-звонка первый вице-президент «Роснефти» Дидье Касимиро. Но, по его словам, государство должно сохранить контроль (50% + 1 акция) в этом проекте, так как он является стратегическим.

Автор
Людмила Подобедова
Эдуард Худайнатов ННК Таймыр «Роснефть»
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