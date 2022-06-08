Глава Trafigura предупредил о «параболическом» росте цен на нефть

Trafigura предупреждает, что цены на нефть могут показать «параболический» рост, угрожающий экономике. Глава нефтетрейдера считает, что ситуация в энергетике критическая, поскольку санкции против России ограничивают поставки нефти

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Цены на нефть в этом году могут продемонстрировать «параболический» рост, взлетев до рекордов и замедлив экономический рост, считает главный исполнительный директор нефтетрейдера Trafigura Джереми Вейр.

«У нас критическая ситуация», — заявил Вейр на конференции Financial Times Global Boardroom, которая состоялась 7 июня, сообщает газета.

По его словам, цены на нефть могут взлететь до исторических максимумов, поскольку ограничения на экспорт российской нефти, которые наложили США и Евросоюз, усугубили и без того ограниченные поставки, созданные «годами недостаточных инвестиций». Уже в ближайшие несколько месяцев цены могут преодолеть барьер в $150 за баррель, считает Вейр.

Параболическим движением на рынках обычно называют моменты, когда цена на товар, которая и до этого росла, внезапно поднимается до невиданных ранее уровней и выглядит на ценовых графиках как правая часть параболической кривой.

Вейр также считает, что рост цен на другие сырьевые товары, такие как медь и литий, также окажет давление на глобальный экономический рост и в конечном итоге может спровоцировать замедление темпов роста экономики. «Если мы увидим очень высокие цены на энергоносители в течение определенного периода времени, мы в конечном итоге увидим разрушение спроса», — пояснил он.

Нефть марки Brent, международный эталон нефти, которая сейчас торгуется по цене около $120 за баррель, достигла рекордного пика в $143,9 за баррель накануне финансового кризиса в 2008 году.

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Вейр не первый, кто предсказывает рост мировых цен на нефть. Так, Джейми Даймон, исполнительный директор JPMorgan, заявил на прошлой неделе, что цены могут достичь $150 или $175 долларов за баррель в этом году. Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что нефть может в среднем стоить более $140 долларов за баррель в третьем квартале.

Trafigura была одним из крупнейших экспортеров сырой нефти компании «Роснефть» с поставками по морю до начала специальной военной операции России на Украине. По словам Вейра, ранее на долю России приходилось 6% мирового бизнеса Trafigura, сейчас компания в основном прекратила свои операции в стране.

Вейр также отметил, что пока не видит признаков замедления спроса на нефть, несмотря на то что цены на дизельное топливо и бензин уже достигли рекордных уровней из-за нехватки мощностей по переработке нефти.