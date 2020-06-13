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Минтранс назвал условие для снижения тарифов РЖД на перевозку нефти

Минтранс допустил снижение тарифов РЖД на транспортировку нефти и нефтепродуктов при компенсации потерь компании. Ранее снизить тарифы предлагал глава «Роснефти» Игорь Сечин, против этого уже выступили Минэнерго и ФАС
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Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Минтранс допустил возможность снижения тарифов РЖД на транспортировку нефти и нефтепродуктов в 2–2,5 раза на два года — на время действия сделки о сокращении добычи нефти ОПЕК+. Но это возможно только после того, как будет определен источник компенсации потерь доходов госмонополии. Об этом сообщил РБК представитель ведомства.

«Транспортировка нефти и нефтепродуктов составляет очень существенную часть доходов РЖД от грузовых перевозок. Предлагаемые меры [снижение тарифов в 2-2,5 раза до уровня 2008 года] приведут к потерям в доходах компании, а также создадут риски невыполнения параметров ее финансового плана и инвестиционной программы», — пояснил представитель министерства. «В связи с этим Минтранс России считает, что установление тарифов на перевозку нефтяных грузов железнодорожным транспортом на уровне декабря 2008 года возможно только после определения источников компенсации потерь в доходах перевозчика», — добавил он.

Глава Минтранса Евгений Дитрих входит в совет директоров РЖД.

Ранее в РЖД предупреждали, что снижение тарифов компании в существующих условиях грозит «разбалансировать ситуацию». Заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило в конце мая допускал возврат тарифов на уровень 2008 года, но только одновременно с корректировкой акцизов и снижением цен на топливо. «Ключевой посыл такой: конечно, можно рассматривать любые предложения, но эти предложения должны учитывать интересы всех сторон <.> По РЖД затраты компании на акцизы в цене топлива выросли в семь раз с 2010 года», — пояснял тогда Шило.

Как правительство спасает инвестпрограмму РЖД

Инвестпрограмма РЖД на 2020 год была урезана из-за эпидемии коронавуирса с 820 млрд руб. до 620 млрд руб. «Мы прежде всего сократили инвестиции, допустим, в проектирование, которое можно немножечко сдвинуть», — говорил гендиректор РЖД Олег Белозеров на встрече с президентом Владимиром Путиным 25 мая. Дефицит инвестпрограммы составил 600 млрд руб., следует из материалов компании. Для реализации программы в этому году, в частности, для модернизации Восточного полигона (БАМа и Транссиба) правительство уже разрешило компании разместить бессрочные облигации на сумму до 370 млрд руб., еще 60 млрд руб. будет выделено из ФНБ.

Снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов РЖД, а также другой госкомпании «Транснефти» предлагал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным 12 мая. Сечин отмечал, что нужно привести тарифы в соответствие с ценами на нефть, которые в рублях снизились до уровня 2008 года. «Мы не просим каких-то особых льгот, но приведение в соответствие в связи с падением цены было бы для нас, конечно, значительным», — пояснял он тогда. Меру предлагается ввести на время сделки ОПЕК+ об ограничении добычи, которая действует в течение двух лет — с 1 мая 2020 до 30 апреля 2022 года.

Глава «Роснефти» подчеркивал, что расходы на транспорт на тот момент составляли 32% от стоимости самой нефти, а это «чувствительно», говорил он.

После этого Путин поручил правительство проработать вопрос спецтарифов РЖД и «Транснефти» до 15 июня. РБК направил запрос представителю вице-премьера Андрея Белоусова, курирущего транспорт, и в пресс-службу правительства.

Минэнерго и ФАС выступили против снижения тарифов «Транснефти» и РЖД
Бизнес
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Минэнерго и ФАС выступили против такого предложения, рассказывали ранее источники РБК. По их данным, Минэнерго подготовило отрицательное заключение, поскольку считает необходимым сохранить инвестпрограммы «Транснефти» и РЖД. О том, что правительство сделает максимум для сохранения инвестпрограммы энергетических компаний, говорил агентству «Интерфакс» глава Минэнерго Александр Новак, не уточняя деталей.

Автор: Мария Кокорева
Теги: РЖД, тариф, нефтепродукты, Игорь Сечин, Роснефть
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