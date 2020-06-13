Минтранс назвал условие для снижения тарифов РЖД на перевозку нефти

Минтранс допустил снижение тарифов РЖД на транспортировку нефти и нефтепродуктов при компенсации потерь компании. Ранее снизить тарифы предлагал глава «Роснефти» Игорь Сечин, против этого уже выступили Минэнерго и ФАС

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Минтранс допустил возможность снижения тарифов РЖД на транспортировку нефти и нефтепродуктов в 2–2,5 раза на два года — на время действия сделки о сокращении добычи нефти ОПЕК+. Но это возможно только после того, как будет определен источник компенсации потерь доходов госмонополии. Об этом сообщил РБК представитель ведомства.

«Транспортировка нефти и нефтепродуктов составляет очень существенную часть доходов РЖД от грузовых перевозок. Предлагаемые меры [снижение тарифов в 2-2,5 раза до уровня 2008 года] приведут к потерям в доходах компании, а также создадут риски невыполнения параметров ее финансового плана и инвестиционной программы», — пояснил представитель министерства. «В связи с этим Минтранс России считает, что установление тарифов на перевозку нефтяных грузов железнодорожным транспортом на уровне декабря 2008 года возможно только после определения источников компенсации потерь в доходах перевозчика», — добавил он.

Глава Минтранса Евгений Дитрих входит в совет директоров РЖД.

Ранее в РЖД предупреждали, что снижение тарифов компании в существующих условиях грозит «разбалансировать ситуацию». Заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило в конце мая допускал возврат тарифов на уровень 2008 года, но только одновременно с корректировкой акцизов и снижением цен на топливо. «Ключевой посыл такой: конечно, можно рассматривать любые предложения, но эти предложения должны учитывать интересы всех сторон <.> По РЖД затраты компании на акцизы в цене топлива выросли в семь раз с 2010 года», — пояснял тогда Шило.