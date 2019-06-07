«Нафтогаз» ответил на предложение Миллера о газовом контракте со скидкой

Киев готов пойти на переговоры только в случае, если на них будет присутствовать ЕС. Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что готов к переговорам по заключению нового контракта с Киевом по сниженной на 25% цене на газ

Андрей Коболев (Фото: Александр Максименко / РИА Новости)

«Нафтогаз» Украины готов пойти на переговоры с Россией по газу только с участием третьей стороны — Евросоюза, поскольку любые новые контракты должны соответствовать европейским нормам. Об этом глава украинской компании Андрей Коболев написал в своем Facebook.

«Мы всегда готовы к переговорам, но исключительно в трехстороннем формате, любые новые контракты должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей», — отметил он.

Глава компании указал, что «Нафтогаз» сейчас покупает газ в Европе в первом квартале — по $259, во втором квартале — по $212, в июле будет закупать по $178. Стокгольмский арбитраж, в свою очередь, обязал Москву продавать Украине газ в первом квартале по $300, во втором — по $221, однако «делать это они почему-то отказываются», добавил Коболев.

Ранее в пятницу, 7 июня, в ходе Петербургского международного экономического форума глава «Газпрома» Алексей Миллер провел встречу с лидерами украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, по итогам которой заявил о готовности начать переговоры с Киевом о поставках газа по сниженной на 25% цене.