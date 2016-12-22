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В «Нафтогазе» отказались мириться с «Газпромом» по уже выигранному делу
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В «Нафтогазе» отказались мириться с «Газпромом» по уже выигранному делу
Бизнес, 12:52
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В «Нафтогазе» отказались мириться с «Газпромом» по уже выигранному делу
По словам коммерческого директора «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко, мировое соглашение возможно только по еще не выигранным украинской стороной делам и только на ее условиях
Фото: Данил Шамкин / Zuma / ТАСС

Мировое соглашение с «Газпромом» по спору, в котором Стокгольмский арбитраж принял решение в пользу «Нафтогаза», невозможно, заявил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

«Нужно было договариваться до принятия окончательного решения Арбитражем. ​Сейчас уже поздно просить мирового соглашения. «Газпром» по решению Арбитража должен заплатить нам $2,56 млрд плюс уже $75 млн процентов, а также компенсировать расходы на принудительное взыскание», — написал Витренко на своей странице в сети Facebook.

Коммерческий директор «Нафтогаза» заверил, что украинская компания продолжит аресты активов «Газпрома» по всему миру, до тех пор пока не получит причитающиеся ей деньги. На предложения «Газпрома» договориться о приостановке арестов, по словам Витренко, был дан «твердый» ответ «нет».

В то же время Витренко допустил возможность заключения мирового соглашения по тем спорам с «Газпромом», окончательное решение по которым еще не принято. Однако заключено такое соглашение, по словам представителя «Нафтогаза», может быть лишь на условиях уплаты украинской компании требуемой ею суммы.

«Сумма компенсации, которую мы требуем от «Газпрома» по новым арбитражным процессам, уже превышает $12 млрд. Наши требования обоснованны, мы уверены в нашей юридической позиции. Если «Газпром» хочет мировое соглашение от этих новых арбитражных процессов, он может во внесудебном порядке уплатить нам эту компенсацию», — написал Витренко.

Представитель «Газпрома» отказался комментировать слова Витренко.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев обвинил «Газпром» в том, что переговоры о мировом соглашении российская сторона использует в качестве дымовой завесы, прикрывающей строительство идущего в обход Украины газопровода «Северный поток-2».

«Мы можем рассмотреть ваши предложения о мировом [соглашении], но они точно не должны мешать переговорам по новому контракту, и мы точно не готовы это делать в трехстороннем формате, теряя время наших партнеров и давая возможность говорить, что мы о чем-то договариваемся, пока они будут готовить плацдарм для «Северного потока-2», — заявил Коболев.

Пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов в разговоре с РБК отказался комментировать заявление украинского «Нафтогаза» о том, что российская компания затягивает переговоры по транзиту газа через Украину.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: «Нафтогаз Украины»
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