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Broadcom Limited $370 (+32,51%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
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Бизнес ,  
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Абрамович отдал $5 млн на борьбу с антисемитизмом
Израильские СМИ называют это самым большим взносом Еврейскому агентству от одного донора. Год назад бизнесмен, состояние которого превышает $12 млрд, получил израильское гражданство
Роман Абрамович (Фото: Jason Alden / Bloomberg)

Миллиардер Роман Абрамович пожертвовал $5 млн Еврейскому агентству для Израиля («Сохнут») — организации, занимающейся помощью с репатриацией в Израиль и борьбой с антисемитизмом, пишет The Jerusalem Post. Представитель Абрамовича подтвердил РБК эту информацию.

Бизнесмен сделал пожертвования из-за роста антисемитских настроений в Европе, США и других частях света, говорится в статье газеты. «Восхищен решительностью Романа Абрамовича в борьбе с антисемитизмом и благодарю его за взнос в адрес Еврейского агентства и его усилий по обеспечению безопасности евреев по всему миру», — заявил председатель «Сохнут» Ицхак Герцог.

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Газета Israel Hayom пишет, что это самый большой взнос, который организация когда-либо получила от одного донора на борьбу с антисемитизмом.

Журнал Forbes оценил в 2019 году состояние бизнесмена в $12,4 млрд, поместив его на десятую строчку рейтинга богатейших бизнесменов России. Его основные активы — Evraz и футбольный клуб «Челси», до начала марта у предпринимателя была 20-процентная доля в «Первом канале», ее выкупил «ВТБ Капитал».

В мае 2018 года стало известно, что бизнесмен получил гражданство Израиля и перебрался в эту страну.

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Незадолго до этого в Федерации еврейских общин России сообщили, что за 20 лет бизнесмен пожертвовал на поддержку еврейских общин по всему миру около $500 млн. На эти деньги в том числе были построены детские сады и школы. Всего на благотворительность Абрамович пожертвовал $2,5 млрд, говорится в статье Jerusalem Post.

Автор: Андрей Гатинский
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: Роман Абрамович, Израиль, благотворительность
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