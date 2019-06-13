Абрамович отдал $5 млн на борьбу с антисемитизмом

Израильские СМИ называют это самым большим взносом Еврейскому агентству от одного донора. Год назад бизнесмен, состояние которого превышает $12 млрд, получил израильское гражданство

Роман Абрамович (Фото: Jason Alden / Bloomberg)

Миллиардер Роман Абрамович пожертвовал $5 млн Еврейскому агентству для Израиля («Сохнут») — организации, занимающейся помощью с репатриацией в Израиль и борьбой с антисемитизмом, пишет The Jerusalem Post. Представитель Абрамовича подтвердил РБК эту информацию.

Бизнесмен сделал пожертвования из-за роста антисемитских настроений в Европе, США и других частях света, говорится в статье газеты. «Восхищен решительностью Романа Абрамовича в борьбе с антисемитизмом и благодарю его за взнос в адрес Еврейского агентства и его усилий по обеспечению безопасности евреев по всему миру», — заявил председатель «Сохнут» Ицхак Герцог.

Газета Israel Hayom пишет, что это самый большой взнос, который организация когда-либо получила от одного донора на борьбу с антисемитизмом.

Журнал Forbes оценил в 2019 году состояние бизнесмена в $12,4 млрд, поместив его на десятую строчку рейтинга богатейших бизнесменов России. Его основные активы — Evraz и футбольный клуб «Челси», до начала марта у предпринимателя была 20-процентная доля в «Первом канале», ее выкупил «ВТБ Капитал».

В мае 2018 года стало известно, что бизнесмен получил гражданство Израиля и перебрался в эту страну.

Незадолго до этого в Федерации еврейских общин России сообщили, что за 20 лет бизнесмен пожертвовал на поддержку еврейских общин по всему миру около $500 млн. На эти деньги в том числе были построены детские сады и школы. Всего на благотворительность Абрамович пожертвовал $2,5 млрд, говорится в статье Jerusalem Post.