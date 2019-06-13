Кабмин одобрил обнуление НДС на самолеты при их регистрации в России

Кабмин одобрил обнуление НДС на самолеты при их регистрации в России

Правительство на заседании 13 июня одобрило законопроект, который предлагает освободить от НДС ввоз в Россию самолетов при условии их регистрации в российском реестре. Об этом журналистам по итогам заседания сообщили в пресс-службе кабмина, передает ТАСС.

Как заявил премьер Дмитрий Медведев, законопроект также подразумевает освобождение от НДС ввоза авиадвигателей, запасных частей, комплектующих и опытных образцов. «Льготу в виде нулевой ставки НДС предлагается применять и при продаже лайнеров и передаче их в лизинг», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, переходный период для тех, кто собирается перерегистрировать суда, зарегистрированные в других странах, предусмотрен до 1 января 2023 года. На это время НДС не будет взыматься при ввозе самолетов из иностранных и передаче в российский реестр.

Законопроект был разработан Минфином. Документ также предлагает освободить от транспортного налога и налога на имущество организаций судовладельцев, которые являются резидентами специальных административных районов на острове Русский во Владивостоке и острове Октябрьский в Калининграде.