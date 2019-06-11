«Транснефть» заявила о планах урегулировать претензии по «Дружбе»

«Транснефть» рассчитывает на досудебное урегулирование последствий инцидента на трубопроводе «Дружба» в рамках заключенных договоров на транспортировку нефти, сообщается в презентации по итогам публикации финансовой отчетности по МСФО за 1 кв. 2019 года, размещенной на сайте «Транснефти».

Уточняется, что компания совместно с Минэнерго предложила механизм выплат грузоотправителям по заключенным договорам и в соответствии с законодательством.

Ранее глава «Транснефти» Николай Токарев заявил, что трубопроводная система «Дружбы» будет полностью очищена от загрязненной хлором нефти в срок от шести до восьми месяцев.

В Минэнерго сообщили, что ущерб и размер компенсаций от загрязнения трубопровода «Дружба» определится в течение лета.