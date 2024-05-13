Налоговики доначислили более 500 млн руб. налогов сети «АндерСон»

В 2019–2021 годах фирмы сети «АндерСон» платили серые зарплаты и ставили подменные кассы, установила ФНС. По данным налоговиков, скрытая выручка превысила 1 млрд руб. Основательница сети заявляла, что налоги уплачены полностью

Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

Федеральная налоговая служба (ФНС) завершила проверку сети кафе «АндерСон» за 2019–2021 годы, рассказал РБК источник, знакомый с ее результатами, и подтвердил источник в ведомстве.

Служба анализировала работу нескольких компаний, включая ООО «Тиролерхоф», ООО «Хани энд пай», ООО «Касл» и ООО «Герань», — налоговики установили, что они входили в число операционных структур группы.

В результате проверки выяснилось, что эти компании использовали так называемую ресторанную схему для сокрытия подотчетной выручки, говорят источники РБК.

«В 2020–2021 годах объем сокрытой выручки составил более 1 млрд руб., или 36% от всего оборота группы», — рассказал собеседник РБК, по словам которого, в отдельные периоды у некоторых из фирм доля скрытой выручки достигала 65%. Общий действительный размер выручки сети «АндерСон» составлял около 2,6 млрд руб., оценила налоговая служба.

Кроме того, в компаниях платили серые зарплаты, установила проверка ФНС. По словам одного из источников РБК, для вычисления реального уровня зарплат анализировались показания бывших сотрудников, их жалобы в Роструд и объявления на сайте hh.ru. Также, по его словам, сопоставлялись зарплаты в проверяемых фирмах после отказа от «ресторанной схемы» — налоговики сопоставляли объявления на hh.ru и справки 2-НДФЛ.

Еще одним способом сократить выплаты в бюджет налоговики называют передачу оборудования кафе, которые открывались на месте обособленных подразделений ООО «Тиролерхоф». Взаимозависимые фирмы, которые открывали кафе на месте закрывшихся кафе ООО «Тиролерхоф», получали оборудование бесплатно, а независимые — на возмездной основе, говорит источник, знакомый с результатами проверки.

По словам источника РБК, сумма доначислений по группе «АндерСон» превысила 550 млн руб., из которых на налоги приходится около 370 млн руб., остальное — штрафы и пени.

Как следует из данных Единого реестра проверок Генпрокуратуры, как минимум один раз, в августе 2023 года, инспекция ФНС № 17 вместе с Останкинской межрайонной прокуратурой Москвы проводила в ООО «Тиролерхоф» контрольную закупку на предмет проверки «за соблюдением законодательства о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей».

РБК направил запрос в ФНС.

Что такое «ресторанная схема» В ноябре 2022 года стало известно о том, что Росфинмониторинг, Банк России и ФНС выявили одну из крупнейших теневых площадок сокрытия и легализации доходов ресторанов и кафе по всей России. Суть «ресторанной схемы» выглядит так: при соблюдении закона деньги от клиентов, расплачивающихся в кафе банковскими картами, зачисляются напрямую от обслуживающего ресторан банка на расчетный счет самого ресторана. В этом случае выручка и налоговые обязательства ресторана декларируются в полном объеме. При использовании выявленной схемы платеж проходил через терминал, не принадлежащий ресторану, и через цепочку как минимум из трех кредитных организаций, на входе и на выходе денежного потока из которых были искусственно включены процессинговые компании, выполняющие функции по запутыванию платежей. При этом денежный поток, идущий от ресторанов, в значительной части приходил к компаниям, не имеющим к ресторанному бизнесу никакого отношения, но генерирующим стабильный поток наличности. То есть безналичные деньги от ресторанов на каком-то этапе менялись на неинкассированную наличность.

О проверках в «АндерСоне» на предмет использования «ресторанной схемы» стало известно осенью 2022 года. Основательница сети Анастасия Татулова (включена Минюстом в реестр иноагентов) тогда заявила, что проверки проходили во всех партнерских и собственных кафе, и назвала их «операцией по окончательному выдворению ее из страны». Спустя год, в ноябре 2023 года, Татулова и ее партнер по бизнесу Александр Лебедев продали сеть розничной компании «Вкусвилл».

Юридические лица, которые проверяла налоговая, в рамках сделки с «Вкусвиллом» к новому собственнику не переходили. Татулова с 2020 года официально не значится в составе их учредителей, но адреса регистрации компаний, контактные данные, а также руководители и учредители — связаны с группой «АндерСон», следует из данных RusProfile.

После сделки с «Вкусвиллом» Татулова заявляла, что «все налоги уплачены полностью, на 100%, с горочкой, за все 30+ лет моей предпринимательской деятельности в России как личные, так и компаний, в которых я была владельцем или акционером».

РБК направил запрос во «Вкусвилл» и Анастасии Татуловой.

По словам президента Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова, сейчас «ресторанная схема тотально уходит с рынка», хотя ее масштаб по-прежнему оценить сложно. «Это очень серьезно контролируется государством. И все ведущие рестораторы говорят о том, что должна быть конкурентная среда, чтобы все соблюдали налоговое законодательство», — сказал он.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов ранее говорил РБК, что, так как в «ресторанной схеме» речь идет об уходе от уплаты налоговых платежей с легализацией преступно нажитых средств, самый жесткий сценарий для ее участников — это возбуждение уголовного дела по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем). «Учитывая сложность описанной схемы, в этой ситуации могут назначаться и максимальные сроки — до 20 лет лишения свободы», — добавляет он.

Подмена касс — это однозначно криминальное действие, уклонение от уплаты налогов, ответственность за которое предусмотрена ст. 199 УК РФ, говорит партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов. Если под серыми зарплатами понимается неотражение в учете (зарплаты в конвертах), то это тоже криминал, при этом выплату зарплат в конвертах крайне трудно доказать: для этого подходят только свидетельские показания, но их раньше суды не принимали, отметил он.

Впрочем, в ближайшее время это может измениться, говорит Зарипов: в конце мая Верховный суд рассмотрит дело, в рамках которого налоговые органы доначислили предпринимателю налоги именно со ссылкой на свидетельские показания. «Если суд встанет на сторону налоговой, в дальнейшем такие свидетельства смогут использоваться налоговой службой для применения расчетного метода определения недоимки», — предупреждает эксперт.

Безвозмездная передача оборудования связанным фирмам, скорее всего, является способом ухода от взыскания налоговой задолженности, выявленной при проверках: имущество выводится из компании и передается клону, чтобы на это имущество не было обращено взыскание, пояснил он. Последствия выявления такой схемы — право налоговых органов взыскать задолженность проверяемой компании с той фирмы, которой было передано имущество. Кроме того, если имущество передается безвозмездно, с такой передачи необходимо уплачивать НДС. В случае если безвозмездность имела место, с компании должны быть взысканы недоимка по НДС и пеня. Есть ли основания для административной или уголовной ответственности в таком случае, зависит от фактических обстоятельств, отмечает Зарипов.

В целом при привлечении к штрафной и уголовной ответственности надо учитывать такие существенные обстоятельства, как пандемия и появление спецрежима для общепита с 2022 года, считает эксперт. «Освободив общепит от НДС и повысив порог численности персонала для использования пониженной ставки страховых взносов, законодатель признал избыточность налоговой нагрузки на отрасль. Это надо принимать во внимание при оценке степени вины», — считает Зарипов.

Осенью 2022 года — после появления сообщений о вскрытии Росфинмониторингом, ФНС и ЦБ «ресторанной схемы» — основатель Novikov Group Аркадий Новиков говорил РБК, что, «когда государство и бизнес договорились о налоговых льготах, группа рестораторов, которая над этим работала, дала обещание, что рынок будет честно и нормально работать». Льготы позволили бизнесу «немного вздохнуть», но часть рестораторов «умудряются делать левые схемы: ставят дополнительные терминалы, скрывают налоги, что дает им преимущество перед теми, кто работает полноценно и честно», замечал он.