ФНС объявила о проверке ресторанов после вскрытия схемы неуплаты налогов

ФНС: в нескольких сетях ресторанов идут проверки после вскрытия схемы уклонения от налогов

Где именно идут проверки, служба не уточнила. Ранее о визите силовиков в свои кафе заявила владелица сети «Андерсон» Анастасия Татулова

Фото: cafe-anderson.ru

Федеральная налоговая служба начала проверку нескольких ресторанных сетей после выявления случаев применения механизма уклонения от налогов при помощи подставных касс и POS-терминалов, принадлежащих третьим лицам, сообщили РБК в ведомстве. РБК писал об этой схеме ранее.

«Данная схема позволяла предприятиям общепита занижать собственную выручку, а также уклоняться от уплаты зарплатных налогов и сборов. Были назначены мероприятия налогового контроля различных ресторанных сетей, в том числе, крупных», — сообщили в ФНС.

Там добавили, что на время проверок деятельность компаний не приостанавливали, а до конца дня 14 ноября проверки завершат. Ведомство отказалось назвать сети, где ведутся проверки.

Владелица сети «АндерСон» Анастасия Татулова днем 14 ноября в своем телеграм-канале рассказала, что в заведения сети пришли силовики с проверками. В этой связи она попросила помощи юристов и общественных наблюдателей, поскольку проверяющие «везде превышают свои полномочия и не дают кафе функционировать».

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