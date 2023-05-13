Продавцы сигарет попросили власти ограничить комиссию за оплату безналом

Торговцы табаком просят снизить расходы бизнеса на эквайринг: по их версии, действующая система негативно влияет на рентабельность отрасли. Но в ЦБ уверены, что такой шаг ухудшит банковские условия для потребителей

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Минпромторг попросил Центральный банк России (ЦБ), Минфин и ряд других федеральных органов исполнительной власти рассмотреть просьбу представителей табачной розницы о возможности ограничения на государственном уровне стоимости эквайринга — услуги, позволяющей потребителям оплачивать товары и услуги банковскими картами.

Обращение инициативной группы индивидуальных предпринимателей в сфере табачной розницы (свыше 60 ИП), посвященное этой проблеме, поступило в Минпромторг в начале апреля. В конце месяца Сергей Лобанов, заместитель директора департамента развития внутренней торговли министерства, перенаправил эту просьбу в Минсельхоз, Минфин, Минэкономразвития и ЦБ (документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил один из участников табачной отрасли).

Как пояснили РБК в Минпромторге, обращение представителей бизнеса было направлено в другие ведомства, поскольку вопрос не находится в компетенции министерства. «Вне полномочий ведомства» проблему с эквайрингом назвали и в Минсельхозе. В Минфине и Минэкономразвития не ответили на запрос РБК.

Почему безналичная оплата стала проблемой для табачников

В письме в Минпромторг розничные продавцы описывают нюансы бизнеса в табачной сфере, которые оказывают давление на его маржинальность. Речь идет о высокой зарегулированности отрасли: помимо постоянно увеличивающегося акциза, для табачных изделий введена не только единая минимальная цена (устанавливается государством), но и максимальная розничная цена (устанавливается производителем). Кроме того, существуют ограничения по выкладке товара, запрет на рекламу и применение скидок. «В стране нет более зарегламентированного розничного бизнеса», — резюмируют предприниматели, отмечая, что даже в алкогольном бизнесе нет предельно допустимой розничной цены, что позволяет продавцам получать прибыль.

Комплекс мер, направленный на борьбу с курением и наполнение бюджета, приводит к тому, что маржинальность торговли табачными изделиями составляет не более 7,7%, указано в письме. При этом из-за прямых затрат бизнеса, в частности, оплаты услуг эквайринга, чистая рентабельность розничных продавцов табака выходит на уровне 0,2%.

Именно на комиссию кредитных учреждений за торговый эквайринг (около 2%) приходится большая часть прямых затрат бизнеса, отмечают табаконисты. А воспользоваться более выгодной для них альтернативой в виде системы быстрых платежей (СБП, комиссия составляет не более 0,7%, а оплата покупок производится по QR-коду или в приложении банка) табачная розница в полной мере не может. Объясняют они это так: основным банковским контрагентом для них выступает Сбербанк, который предоставляет свое оборудование (платежные терминалы «Эвотор»). Но при заявке на подключение СБП банк взамен этой системы «настаивает» на использовании своей системы SberPay QR — речь идет о продукте-аналог СБП QR, но его комиссия выше (от 0,8% до 1,64%).

В самом Сбербанке, впрочем, отрицают проблему: «Ситуация, описанная представителями табачной отрасли в отношении «Сбера», не соответствует действительности, так как бизнес легко может подключить прием оплаты с помощью СБП», — сообщили РБК в пресс-службе банка. Там также добавили, что в апреле 2023 года количество торговых точек, подключенных к СБП через «Сбер», превысило 30 тысяч и это «рекордно большое количество по сравнению с другими банками».

Кто еще жалуется на эквайринговые комиссии

Президент ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов отмечает, что нередко высокая стоимость эквайринга, которая не уменьшается вопреки развитию технологий и увеличению количества пользователей банковских карт, приводит к тому, что бизнес вынужден возвращаться к приему оплаты товаров наличными.

«Хотя для малого и среднего бизнеса в торговле в целом эквайринг — это дорогая история, самыми болезненными комиссии стали для табачной и фармацевтической торговли», — уточняет гендиректор компании «InfoLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. Выручка табаконистов растет быстрее, чем в других сегментах торговли, но этот рост обеспечивает увеличение акциза объясняет эксперт. До последнего времени специализированной табачной рознице удавалось зарабатывать на вейпах и электронных системах доставки никотина, но сейчас власти ужесточают правила оборота этой продукции. «В результате маржинальность у продавцов табачной продукции и фармпродукции самая низкая на рынке», — резюмирует Бурмистров.

Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева подтверждает, что рентабельность фармацевтического ретейла крайне низкая — в среднем около 1%. Это объясняется тем, что продажа нелекарственных товаров в аптеках ограничена в соответствии с законом «Об обращении лекарственных средств», а в лекарственном ассортименте 40% аптечных продаж в штуках составляют препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных, цены на которые регулируются государством (как на уровне торговой надбавки, так и цены производителя), уточняет эксперт. Эквайринг для аптечных организаций остается одним из высоких, говорит Игнатьева, добавляя, что РААС в ближайшее время будет готовить очередное обращение к властям с просьбой рассмотреть возможность введения единого стандарта межбанковского вознаграждения — не более 1%.

Представители табачной розницы, со своей стороны, просят власти установить перманентное ограничение комиссии за эквайринг в размере не более 0,7%. В случае установления ЦБ ограничения комиссии по эквайрингу, в 2023 году предлагается распространить эту меру на розничную торговлю без ограничения по виду деятельности. Кроме этого табаконисты просят предусмотреть компенсацию государством затрат на эквайринг (либо их части) по аналогии с компенсацией при расчетах через СБП, а также установить контроль за использованием кредитными учреждениями СБП и ввести ответственность банков, которые подключились к этой системе, но не используют ее, либо «отказывают в использовании под разными предлогами».

В пресс-службе ЦБ напомнили, что ограничение эквайринговых комиссий со стороны регулятора приводит к сокращению банками программ лояльности, уменьшению кэшбеков по картам и введению дополнительных комиссий за обслуживание карт. Кроме того, с октября 2021 года системно значимые банки обязаны предоставлять своим клиентам возможность использовать СБП для приема платежей, в том числе с применением QR-кода.