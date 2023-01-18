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Госдума одобрила повышение акциза на сигареты и другие табачные изделия

Госдума одобрила повышение акциза на сигареты, табачные изделия и вейпы с 1 марта
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий повышение акцизов на сигареты, папиросы и жидкость для электронных систем доставки никотина, сообщила пресс-служба нижней палаты в телеграм-канале.

Ранее законопроект поддержали в комитете Госдумы по бюджету и налогам. Он предусматривает увеличение ставки акцизов на все перечисленные виды табачных изделий с 1 марта 2023 года до конца 2025 года.

Акциз на сигареты и папиросы с 1 марта и до конца 2023 года в соответствии с ним составит 2 603 руб. за тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 536 руб. за тысячу штук.

В 2024 году размер ставки составит 2 707 руб. за 1 тыс. штук плюс те же 16% расчетной стоимости. Общая сумма не должна быть ниже 3 678 руб. за 1 тыс. штук. В 2025 году базовая ставка составит 2 815 руб. плюс 16% расчетной стоимости (не менее 3 825 руб.).

Ставка акциза на табак, предназначенный для потребления нагреванием, с 1 марта по 31 декабря 2023 года составит 8 669 руб. за 1 кг. В 2024 году она вырастет до 9 016 руб., а в 2025 году — до 9 377 руб. за тот же объем. Акциз на жидкость для электронных систем доставки никотина составит с 1 марта 20 руб. за 1 мл. В 2024 году — 21 руб., а в 2025 году — 22 руб. за тот же объем.

В первом чтении Госдума приняла законопроект 13 сентября.

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Предстоящее повышение станет внеплановым. Согласно ст. 193 Налогового кодекса, ставка акциза на сигареты и папиросы в течение всего 2023 года должна была сохраняться на уровне 2552 руб. за 1 тыс. штук (плюс 16% расчетной стоимости, не менее 3467 руб.). Таким образом, ставка вырастет примерно на 2%. Для всех остальных перечисленных видов никотиносодержащей продукции также были предусмотрены другие ставки. Власти регулярно повышают акцизы и цены на табак.

Теги
Госдума акциз сигареты табак повышение налогов
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