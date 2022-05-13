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Мантуров после решения Siemens об уходе напомнил о параллельном импорте

Компания объявила о решении уйти с российского рынка накануне. Глава Минпромторга назвал это решение странным, но отметил, что потребители смогут покупать продукцию Siemens через механизм параллельного импорта
Фото: Максим Григорьев / ТАСС
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Решение Siemens уйти с российского рынка неожиданное и странное, заявил на брифинге глава Минпромторга Денис Мантуров, передает «Интерфакс». «Для нас это большое удивление, потому что компания была представлена на российском рынке более 150 лет, еще с царской России, и они всегда на всех встречах это декларировали», — сказал он.

Возможность поставок оборудования Siemens сохранится: потребители смогут закупать его благодаря механизму параллельного импорта — через «дружественные страны», отметил министр. Он выразил надежду, что у российских предприятий будет «мотивация к тому, чтобы использовать те доступные ресурсы и те доступные предложения, которые не ограничивают поставку своей продукции» на российский рынок своим присутствием.

Минпромторг 6 мая опубликовал перечень товаров для параллельного импорта. Их можно ввозить в Россию без согласия правообладателя. В списке доступных для закупки таким способом производителей электроники назван и Siemens.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

Немецкий концерн в начале марта объявил о прекращении поставок в Россию и приостановке работы всех новых бизнес-проектов в стране из-за конфликта на Украине и введенных против Москвы санкций. 12 мая Siemens решила уйти с российского рынка.

Компания работала в России с 1852 года (тогда она занималась в стране прокладкой телеграфных линий).

Siemens поставляла в Россию поезда (в марте концерн уведомил РЖД о приостановке контракта на покупку «Сапсанов», а после решения об уходе вышел из всех совместных сервисных предприятий с российской госкомпанией) и продукцию для железных дорог, оборудование для энергетики, системы промышленной автоматизации, потребительские товары и медицинское оборудование. Глава компании Роланд Буш вскоре после объявления об уходе из России уточнил, что производитель товаров для здравоохранения Siemens Healthineers продолжит работу в стране.

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