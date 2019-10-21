Россия предложит доплачивать за перевозку грузов через Севморпуть

Путь с Востока в Европу через Арктику намного короче, чем аналогичный маршрут через Суэцкий канал, однако транспортировка грузов обходится дороже. Для решения этой проблемы Россия готова компенсировать часть расходов перевозчикам

Власти России вместе с намерены создать госооператора контейнерных грузов в Арктике и покрыть расходы перевозчиков по транспортировке, а также все связанные с ней риски. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова.

Как пояснил Крутиков, на себя бюджет будет брать только расходы, непосредственно связанные с транспортировкой. Прочие расходы компании должны брать на себя. «Стоимость перевозки должна быть меньше, чем перевозка по Суэцкому каналу, хотя бы на начальном этапе», — объяснил Крутиков. Таким образом, Миндальвостока планирует повысить популярность этого маршрута у перевозчиков.

Однако, как отметил Крутиков, для того, чтобы сделать Севморпуть более конкурентноспособным, по этой схеме придется работать по меньшей мере десять лет. «Перевозчики привыкнут к инфраструктуре, станут более заинтересованными, тогда мы сможем прекратить покрывать расходы и путь станет коммерчески выгодным», — объяснил он.

Как отмечает Bloomberg, сейчас перевозка грузов через Арктику обходится более чем на треть (на 36%) дороже, чем их транспортировка через Суэцкий канал. Это происходит несмотря на то, что сам путь через Арктику, соединяющий Европу и Азию, намного короче аналогичного пути через Африку.

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