Топ-менеджер «Нафтогаза» заявил о решении уволить его

По словам Витренко, его увольнение, которое должно случиться через два месяца, объясняется в том числе сменой приоритетов и исчезновением из их числа «борьбы с российской агрессией»

Фото: Юрий Витренко / Facebook

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что глава компании Андрей Коболев решил уволить его в связи с сокращением ныне занимаемой должности. Однако истинной причиной такого решения, по словам самого Витренко, является недовольство тех, кому он мешал.

«Мое увольнение — это реакция Коболева на неудобную правду, в которой он видит угрозу для своего кресла», — написал Витренко на своей странице в сети Facebook.

По словам Витренко, его увольнение, которое должно случиться через два месяца, объясняется сменой приоритетов и исчезновением из их числа «борьбы с российской агрессией», в том числе эффективной защиты интересов Украины в отношениях с «Газпромом»,

«Наша команда нанесла такое поражение «Газпрому», России, режиму Путина, что неудивительно, что мы для них давно как кость в горле», — отметил Витренко, напомнив о решении Стокгольмского арбитража, в соответствии с которым «Газпром» выплатил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд, и о подписании транзитного контракта, по которому российская компания обязалась при прокачке газа через Украину в Европу соблюдать условие «качай или плати».