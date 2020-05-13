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Бизнес ,  
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Топ-менеджер «Нафтогаза» заявил о решении уволить его

По словам Витренко, его увольнение, которое должно случиться через два месяца, объясняется в том числе сменой приоритетов и исчезновением из их числа «борьбы с российской агрессией»
Фото: Юрий Витренко / Facebook
Фото: Юрий Витренко / Facebook

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что глава компании Андрей Коболев решил уволить его в связи с сокращением ныне занимаемой должности. Однако истинной причиной такого решения, по словам самого Витренко, является недовольство тех, кому он мешал.

«Мое увольнение — это реакция Коболева на неудобную правду, в которой он видит угрозу для своего кресла», — написал Витренко на своей странице в сети Facebook.

По словам Витренко, его увольнение, которое должно случиться через два месяца, объясняется сменой приоритетов и исчезновением из их числа «борьбы с российской агрессией», в том числе эффективной защиты интересов Украины в отношениях с «Газпромом»,

«Наша команда нанесла такое поражение «Газпрому», России, режиму Путина, что неудивительно, что мы для них давно как кость в горле», — отметил Витренко, напомнив о решении Стокгольмского арбитража, в соответствии с которым «Газпром» выплатил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд, и о подписании транзитного контракта, по которому российская компания обязалась при прокачке газа через Украину в Европу соблюдать условие «качай или плати».

«Нафтогаз» оценил выручку от сделки с «Газпромом» в треть доходов Украины
Экономика
Фото: Григорий Василенко / РИА Новости

Это сорвало планы тех в Украине, кто уже приготовился «зарабатывать» на «прямых поставках» российского газа <...> Олигархам и коррупционерам никогда не нравилось то, как мы системно уменьшаем пространство для коррупции. Но, как говорят, когда ты борешься с коррупцией, она начинает бороться с тобой», — добавил Витренко, посетовав, что «эффективных профессионалов «терпят», только пока они не угрожают интересам «начальников».

Коболев же, по словам Витренко, стал частью системы власти, он «никакой» менеджер, а его провалы на посту руководителя «Нафтогаза» дискредитируют реформы.

«И это только подтвердили результаты 2019 года. Если вычесть результаты по направлению работы нашей команды, то у остального «Нафтогаза», там, где «босс» Коболев, убытки», — написал Витренко.

«Я и по крайней мере некоторые ключевые члены нашей команды уйдут из «Нафтогаза» уже скоро. А Коболев останется руководителем «Нафтогаза». Именно поэтому мы и не уверены, что наше дело остается в надежных руках», — добавил он.

РБК направил запрос в «Нафтогаз Украины».

Новый контракт на транзит газа между Россией и Украиной был заключен в конце 2019 года сроком на пять лет, до конца 2024 года. В начале февраля 2020 года Витренко оценил доходы «Нафтогаза» от заключения этого контракта в январе в треть всех доходов бюджета Украины за тот же месяц.

Топ-менеджер «Нафтогаза» заявил о задержке премии за сделку с Россией
Общество
Юрий Витренко

Кроме того, в феврале Витренко пожаловался на то, что до сих пор не получил причитающуюся ему премию за победу в споре компании с «Газпромом», в результате которой российская компания выплатила украинской $2,9 млрд. Отказ выплатить положенную сумму Витренко назвал несправедливым и подрывающим доверие к власти, заявив о намерении обратиться в правоохранительные органы для защиты своих интересов и привлечения виновных в невыплате ему премиальных к ответственности.

Автор: Евгений Калюков
Теги: «Нафтогаз Украины», Юрий Витренко
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Топ-менеджер «Нафтогаза» заявил о задержке премии за сделку с Россией
Общество
«Нафтогаз» оценил выручку от сделки с «Газпромом» в треть доходов Украины
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