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АСВ потребовало взыскать убытки с миллиардера Тимура Турлова

Суд принял к рассмотрению требование АСВ о взыскании убытков с Тимура Турлова
АСВ сообщило, что суд Нижегородской области принял к рассмотрению требования о взыскании убытков с ряда лиц, которые участвовали в выводе активов из «Ассоциации». Ответчиком стал глава Freedom Holding миллиардер Тимур Турлов
Тимур Турлов
Тимур Турлов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Арбитражный суд Нижегородской области 12 марта 2024 года принял к рассмотрению требования Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о взыскании убытков с ряда лиц, которые участвовали в выводе активов из АО КБ «Ассоциация», сообщило АСВ в своем телеграм-канале.

АСВ подчеркнуло, что вывод активов из банка стал основанием для предъявления требований. «По факту хищения средств из кредитной организации возбуждено уголовное дело», — отметило агентство.

Ответчиком будет контролирующий акционер, председатель и главный исполнительный директор Freedom Holding Тимур Турлов. По оценке Forbes, в 2022 году он занимал 36-е место среди российских миллиардеров с состоянием $2,4 млрд. В июне 2022 года стало известно, что он отказался от гражданства России, чтобы стать гражданином Казахстана. Ему также пришлось отказаться от паспорта карибского государства Сент-Китс и Невис, так как Казахстан не допускает наличия второго гражданства.

РБК обратился за комментарием к Турлову.

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Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Штаб-квартира Freedom Holding находится в Алма-Ате. По данным Companiesmarketcap, рыночная капитализация компании на 13 марта составляла $4,4 млрд. За год она выросла на 4,55%.

Компания предоставляет брокерские и депозитарные услуги. Ее специализация — американский рынок ценных бумаг.

В октябре 2022 года Freedom Holding продал российскую инвесткомпанию и банк топ-менеджеру «Фридом Финанс». В сообщении говорилось, что за российские активы Максим Повалишин, который тогда занимал пост замгендира «Фридом Финанс», заплатит приблизительно $33 млн, а также переуступит обязательства холдинга перед российской «Фридом» по отсроченному платежу на сумму около $107 млн за выкуп казахстанской «Фридом Финанс» в рамках корпоративной реструктуризации.

Банк России отозвал у «Ассоциации» лицензию в июле 2019 года. Нижегородский банк признал тогда отсутствие отраженных в учете и отчетности денежных средств на счетах, открытых в нем. В ходе проверки оказалось, что на счетах самой «Ассоциации», открытых в иностранных банках, не хватало свыше 3,8 млрд руб., то есть сумма в два раза превысила величину его собственных средств.

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В октябре 2023 года Минюст США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) проводили расследование в отношении Freedom Holding миллиардера из-за инсайдерской торговли акциями и офшорного филиала, который был связан с находящимися под санкциями лицами. В августе американская аналитическая компания Hindenburg Research обвинила компанию в обходе санкций, манипулировании рынком, нарушениях в финансовой отчетности и злоупотреблениях средствами своих клиентов.

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Георгий Смирнов
При участии
Евгения Чернышова
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