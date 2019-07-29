ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотни

Обнаруженные в КБ «Ассоциация» нарушения позволят Банку России обратиться в правоохранительные органы

Фото: assotsiatsyabank / Facebook

Банк России утром 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского АО «КБ «Ассоциация», сообщает пресс-служба регулятора. Кредитная организация занимала 170-е место в банковской системе страны.

Объясняя причины отзыва лицензии, в ЦБ сообщили, что банк «Ассоциация» признал отсутствие отраженных в учете и отчетности денежных средств на счетах, открытых в нем. В ходе же проверки выяснилось, что на счетах самой «Ассоциации», открытых в иностранных банках, не хватало свыше 3,8 млрд руб., то есть в два раза больше его собственных средств.

Кроме того, указывается, что кредитная организация нарушала регулирующие банковскую деятельность федеральные законы, из-за чего ЦБ в течение последнего года вводил ограничения на привлечение в банк денежных средств физических лиц.

ЦБ пообещал направить в правоохранительные органы информацию о проводившихся банком операциях, поскольку видит в них «признаки совершения уголовно наказуемых деяний».

В Банке России также добавили, что «Ассоциация» участвует в системе страхования вкладов. Позднее Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило, что выплаты вкладчикам начнутся не позднее 12 августа. При этом заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться ими в течение всего периода ликвидации банка, который составляет не менее года. Сумма возмещения каждому клиенту составит 100% от всех его вкладов, но не более 1,4 млн руб. в общей сложности.