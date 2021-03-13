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Бизнес ,  
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Состояние семьи Мордашова впервые достигло $30 млрд

В пятницу акции «Северстали» показали рост в 4,2%, достигнув рекордных 1414 руб. Стоимость активов Мордашова из-за этого увеличилась на $341 млн. До этого отметку в $30 млрд преодолевал только владелец «Норникеля» Владимир Потанин
«Северсталь» RU000A1008W7 ₽1 110,21 0% Купить
Алексей Мордашов
Алексей Мордашов (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Состояние семьи богатейшего российского бизнесмена, владельца «Северстали» Алексея Мордашова впервые за все время достигло $30 млрд. Это следует из данных сервиса Forbes Real-Time, отслеживающего изменения в состояниях миллиардеров в режиме реального времени.

Мордашов стал вторым российским бизнесменом, чье состояние достигло этой отметки. Первым был владелец «Норникеля» Владимир Потанин, его состояние превысило $30 млрд 15 февраля.

Рост состояния Мордашова связан с удорожанием акций «Северстали» 12 марта до рекордных 1414 руб. на Московской бирже. Стоимость активов миллиардера на фоне роста цены акций увеличилась на 1,15% ($341 млн).

Мордашов обогнал Потанина и возглавил рейтинг российских миллиардеров
Бизнес
Алексей Мордашов

После того, как в ночь с 19 на 20 февраля на принадлежащей дочке «Норникеля» Норильской обогатительной фабрике произошла авария с обрушением здания и гибелью людей, акции металлургической компании стали падать. В связи с этим состояние Потанина сократилось на $1,4 млрд, падение составило более 4,5%.

Через два дня Мордашов обогнал Потанина с возглавил рейтинг богатейших предпринимателей России. На снижение состояния владельца «Норникеля» также повлияла остановка работы двух рудников из-за подтопления. На данный момент Потанин сохраняет второе место в рейтинге Forbes богатейших бизнесменов страны с $28,3 млрд.

Состояние Потанина сократилось на $1,4 млрд после обрушения в Норильске
Бизнес
Владимир Потанин

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В начале февраля Bloomberg сообщал, что за первый месяц 2021 года самые состоятельные россияне разбогатели совокупно на $1,37 млрд. Наибольший рост показал Потанин — $704 млн, президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов в январе увеличил состояние на $672 млн. $500 млн прибавил заместитель председателя совета директоров «ФосАгро» Андрей Гурьев, замыкающий тройку лидеров.

Автор
Михаил Котляр
Алексей Мордашов состояние «Северсталь» Forbes
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