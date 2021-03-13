Состояние семьи Мордашова впервые достигло $30 млрд

В пятницу акции «Северстали» показали рост в 4,2%, достигнув рекордных 1414 руб. Стоимость активов Мордашова из-за этого увеличилась на $341 млн. До этого отметку в $30 млрд преодолевал только владелец «Норникеля» Владимир Потанин

Алексей Мордашов (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Состояние семьи богатейшего российского бизнесмена, владельца «Северстали» Алексея Мордашова впервые за все время достигло $30 млрд. Это следует из данных сервиса Forbes Real-Time, отслеживающего изменения в состояниях миллиардеров в режиме реального времени.

Мордашов стал вторым российским бизнесменом, чье состояние достигло этой отметки. Первым был владелец «Норникеля» Владимир Потанин, его состояние превысило $30 млрд 15 февраля.

Рост состояния Мордашова связан с удорожанием акций «Северстали» 12 марта до рекордных 1414 руб. на Московской бирже. Стоимость активов миллиардера на фоне роста цены акций увеличилась на 1,15% ($341 млн).

После того, как в ночь с 19 на 20 февраля на принадлежащей дочке «Норникеля» Норильской обогатительной фабрике произошла авария с обрушением здания и гибелью людей, акции металлургической компании стали падать. В связи с этим состояние Потанина сократилось на $1,4 млрд, падение составило более 4,5%.