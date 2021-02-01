Российские миллиардеры за месяц разбогатели более чем на $1 млрд

Состояние российских миллиардеров за январь выросло более чем на $1 млрд. В то же время некоторые из них потеряли от $100 млн до $900 млн

Владимир Потанин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Совокупное состояние богатейший россиян с начала 2020 года выросло на $1,37 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

В список богатейших людей мира по версии агентства включены 500 миллиардеров. Из них 23 — это россияне. Больше всего за январь из них разбогатели:

президент «Норникеля» Владимир Потанин — плюс $704 млн с начала года, общее состояние — $30,7 млрд. Бизнесмен — богатейший россиянин по версии Bloomberg и 43-й в мировом рейтинге;

— плюс $704 млн с начала года, общее состояние — $30,7 млрд. Бизнесмен — богатейший россиянин по версии Bloomberg и 43-й в мировом рейтинге; президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов — плюс $672 млн за январь, состояние — $18 млрд;

— плюс $672 млн за январь, состояние — $18 млрд; заместитель председателя совета директоров «ФосАгро» Андрей Гурьев — плюс $500 млн, до $5,62 млрд;

— плюс $500 млн, до $5,62 млрд; президент Уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов — плюс $441 млн, до $8,29 млрд;

— плюс $441 млн, до $8,29 млрд; председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин — плюс $358 млн, до $24,2 млрд;

— плюс $358 млн, до $24,2 млрд; вице-президент ЛУКОЙЛа и владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун — плюс $291 млн, до $6,95 млрд;

— плюс $291 млн, до $6,95 млрд; член совета директоров LetterOne Holdings, председатель наблюдательного совета «Альфа-Групп» Михаил Фридман — плюс $201 млн, до $14,6 млрд.

Состояние некоторых российских миллиардеров с начала года, напротив, уменьшилось. Больше всего оно сократилось у следующих: