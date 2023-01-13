Bloomberg узнал о разных решениях Goldman Sachs и JPMorgan по санкциям против Потанина

Bloomberg узнал о разных решениях двух банков по санкциям против Потанина

Как пишет Bloomberg, после введенных против Владимира Потанина санкций американский JPMorgan прекратил работу с фондом бизнесмена, однако Goldman Sachs продолжает оказывать ему банковские услуги

Владимир Потанин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

После того как западные страны ввели санкции против главы «Интерроса» Владимира Потанина (состояние, по данным Forbes, — $17 млрд; занимает второе место в списке богатейших людей в России), крупнейшие американские банки JPMorgan Chase & Co и Goldman Sachs Group Inc. разошлись во мнениях, стоит ли отказаться от управления активами российского миллиардера, сообщает Bloomberg.

Так, по данным агентства, JPMorgan в конечном итоге разорвал связи с фондом Потанина, несмотря на почти десять лет консультационных услуг. В то же время Goldman Sachs по-прежнему предоставляет лондонской благотворительной организации банковские услуги и услуги по управлению инвестициями.

Благотворительный фонд Потанина поддерживает спортивные и искусствоведческие инициативы, имеет свою стипендиальную программу, а также регулярно организует конференции и форумы. Он был создан в 1999 году. По данным Bloomberg, у фонда два офиса — в Москве и Лондоне. Лондонский фонд имеет капитал около $100 млн, передает агентство. Капитал фонда Потанина в России должен был вырасти до 100 млрд руб. после передачи «Интерросом» до 50% акций Росбанка в сентябре 2022 года.

Как пояснила Bloomberg юрист по санкциям в лондонской юридической фирме Crowell & Moring, несмотря на то, что некоторые банки продолжают предоставлять услуги подсанкционным лицам, они, вероятно, «проявляют значительную осмотрительность». «Такие решения должны быть приняты на самом высоком уровне», — отметила она.

По данным, собранным Bloomberg, фонд Потанина платил от $600 до $800 тыс. в год в качестве комиссионных за управление инвестициями в период с 2015 по 2021 год. Сам фонд больше не находится под санкциями Великобритании после того, как в июле Комиссия по благотворительности приостановила полномочия Потанина по надзору за попечителями фонда, напоминает агентство.

Представитель Goldman Sachs заявил Bloomberg, что банк предпринял все необходимые шаги, чтобы подтвердить, что его отношения с фондом Потанина не нарушают санкции. Представитель JPMorgan отказался от комментариев.

РБК направил запрос представителю Потанина.

Потанин с июня находится под санкциями Великобритании как контролирующий собственник Росбанка: после покупки у Societe Generale «Интеррос» только осенью снизил долю в банке ниже 50%. Британские власти аргументировали свое решение тем, что Росбанк ведет бизнес в финансовом секторе России, представляющем стратегическую важность для российского правительства, а сам бизнесмен «продолжает накапливать состояние, поддерживая режим [президента России Владимира] Путина». В декабре санкции против Потинина, «Интерроса» и Росбанка ввели США.

Ранее Потанин объяснял РБК, что передача значительного пакета акций Росбанка его сотрудникам и благотворительному фонду нужна, в том числе, для защиты кредитной организации от санкционных рисков. «Конечно, и такой мотив тоже присутствует. Изменение акционерной структуры в Росбанке облегчит банку взаимодействие с внешними партнерами», — отмечал бизнесмен.

Благотворительная помощь в России освобождается от налога на добавленную стоимость, говорила РБК ведущий юрист налоговой практики Amulex.ru Ирина Бычкова. Однако передача акций Росбанка в благотворительный фонд не отразится на размере налоговых отчислений самой кредитной организации и не создаст никакой экономии на налоге для «Интерроса», уточняла она.