Бизнес ,
0
Экспортер энергии из России допустил возобновление поставок в Европу
«Ъ»: «Системный оператор» спрогнозировал возвращение к экспорту электроэнергии в ЕС
Диспетчер российской энергосистемы «Системный оператор» может учесть в программе развития на ближайшую пятилетку объемы энергоэкспорта в страны Евросоюза, несмотря на прекращение поставок с весны прошлого года, пишет«Коммерсантъ». Экспортный прогноз составлен на основании данных монополиста на рынке энергоэкспорта «Интер РАО».
Компания рассчитывает, что Россия сможет поставить в Финляндию в этом году до 4 млрд кВт•ч, а в страны Балтии (Латвию, Литву и Эстонию) — 2,4 млрд кВт•ч.
Поставки были прекращены в 2022 году из-за сложностей в расчетах, вызванными международными санкциями.
Материал дополняется.