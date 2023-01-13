Экспортер энергии из России допустил возобновление поставок в Европу

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Диспетчер российской энергосистемы «Системный оператор» может учесть в программе развития на ближайшую пятилетку объемы энергоэкспорта в страны Евросоюза, несмотря на прекращение поставок с весны прошлого года, пишет«Коммерсантъ». Экспортный прогноз составлен на основании данных монополиста на рынке энергоэкспорта «Интер РАО».

Компания рассчитывает, что Россия сможет поставить в Финляндию в этом году до 4 млрд кВт•ч, а в страны Балтии (Латвию, Литву и Эстонию) — 2,4 млрд кВт•ч.

Поставки были прекращены в 2022 году из-за сложностей в расчетах, вызванными международными санкциями.

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