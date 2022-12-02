Премьер Эстонии предупредила о перебоях в подаче электроэнергии

В Эстонии могут возникнуть перебои в подаче электроэнергии в связи с ее дефицитом, в том числе из-за отсутствия поставок из России. Об этом заявила премьер-министр страны Кая Каллас, ее слова приводит издание ERR.

«В настоящее время мы находимся в ситуации, когда электричества не хватает во всем регионе (энергетической биржи Северных стран. — РБК) Nord Pool. Тут разные причины. Одна из причин заключается в том, что из России больше не поступает 1000 мегаватт, поэтому в регионе Nord Pool не хватает более 1000 мегаватт», — сказала Каллас.

Кроме того, в настоящий момент в регионе не функционируют два реактора на атомных электростанциях в Швеции и не запущен третий реактор на АЭС Олкилуото в Финляндии, а эстонская электростанция Аувере в очередной раз находится на ремонте. По словам Каллас, инвестиции в новые источники энергии займут много времени.

«Я не пугаю и не угрожаю, говоря об отключениях. Просто я констатирую факт, что мы нуждаемся в сокращении потребления и изменении времени пиковой нагрузки. Если это не будет сделано, предстоят региональные отключения», — сказала Каллас.