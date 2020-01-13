FT узнала о планах Nissan выйти из альянса с Renault

Бегство экс-главы альянса Карлоса Гона увеличило уже и так существующую напряженность между концернами, отмечает газета. Nissan намерен закончить сотрудничество с Renault во всех сферах, а также произвести перестановки в правлении

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Руководство японского автомобильного концерна Nissan ускорило разработку секретного плана по выходу из альянса с французским автомобильным производителем Renault на фоне скандала с экс-главой альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосом Гоном. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на неназванные источники в отрасли.

По данным газеты, Nissan планирует завершить сотрудничество в производственной и инженерно-технической сферах с Renault, а также произвести кадровые перестановки в правлении.

Как отмечают источники, бегство Карлоса Гона не стало ключевой причиной этого решения, однако поспособствовало увеличению уже существовавшей напряженности между представителями альянса.

В материале утверждается, что полное прекращение отношений в рамках альянса вынудит его участников искать новых партнеров для эффективной конкуренции с существующими в автомобильной отрасли объединениями, в частности, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) — Peugeot S.A. (Groupe PSA) и совместное производство Volkswagen и Ford.