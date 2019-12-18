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Бизнес ,  
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Fiat Chrysler и производитель Peugeot и Opel договорились о слиянии
Французская Groupe PSA (выпускает Peugeot, Citroen и Opel) и итальяно-американская Fiat Chrysler договорились о слиянии. Объединенная компания займет четвертое место в мире по количеству проданных машин и третье — по выручке
Фото: Lapone / Fotogramma / Ropi / ZUMA / ТАСС

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и Peugeot S.A. (Groupe PSA) 18 декабря подписали соглашение о слиянии, которое предполагает создание четвертого в мире автопроизводителя по количеству проданных машин и третьего — по выручке. Об этом говорится в совместном сообщении двух компаний.

Продажи объединенной компании составят 8,7 млн автомобилей в год, выручка — почти €170 млрд, исходя из данных обоих производителей за 2018 год. 46% выручки объединенной компании будет приходиться на Европу, 43% — на Северную Америку. Синергия от слияния оценивается в €3,7 млрд, 40% из них будет достигнута за счет оптимизации инвестиций в платформы для производства машин.

Слияние планируется завершить через 12–15 месяцев после одобрения собраниями акционеров обеих компаний, а также антимонопольными службами и другими регуляторами. В объединенной компании акционеры FCA и Groupe PSA получат по 50%. Акции нового холдинга со штаб-квартирой в Нидерландах будут торговаться на биржах Euronext (Париж), Borsa Italiana (Милан) и New York Stock Exchange (NYSE).

Гендиректором объединенной компании станет глава PSA Карлос Таварес, с которым заключат контракт на пять лет. Он также войдет в ее совет директоров, который будет состоять из 11 человек, преимущественно независимых директоров. По пять представителей в него номинируют FCA и его основной акционер, включая предправления FCA Джона Элканна, который станет председателем совета директоров объединенной компании, и PSA и его акционеры.

«Наше слияние — это огромная возможность занять более сильную позицию в автомобильной индустрии на фоне того, что мы стремимся к экологически чистому, безопасному и устойчивому производству, чтобы предоставлять нашим клиентам первоклассные автомобили, технологии и услуги», — заявил Таварес (его слова приводятся в сообщении).

Аналитики назвали самые популярные в России марки автомобилей в ноябре
Бизнес

В июне Fiat Chrysler отказался от объединения с конкурентом PSA — французской Renault. Сделка не сложилась, потому что Fiat Chrysler не удалось заручиться полной поддержкой французского правительства и японского партнера Renault по альянсу Nissan Motor. По данным Bloomberg, именно противоречия с японцами стали причиной того, что французское правительство затормозило сделку.

16 декабря FCA возобновил продажи автомобилей Opel в России — он начал предварительный прием заказов на модели Grandland X и Zafira Life. В 2015 году Opel покинул российский рынок на фоне низких продаж, тогда маркой владел американский концерн General Motors, теперь бренд перешел PSA. В феврале 2019 года Таварес заявил о планах вернуть Opel в Россию, назвав это частью стратегии развития марки в Европе и на мировых рынках. В группе отметили, что выход на российский рынок позволит ей усилить присутствие в Евразийском регионе.

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: Fiat, Chrysler, Peugeot, Opel
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