Fiat Chrysler и производитель Peugeot и Opel договорились о слиянии

Французская Groupe PSA (выпускает Peugeot, Citroen и Opel) и итальяно-американская Fiat Chrysler договорились о слиянии. Объединенная компания займет четвертое место в мире по количеству проданных машин и третье — по выручке

Фото: Lapone / Fotogramma / Ropi / ZUMA / ТАСС

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и Peugeot S.A. (Groupe PSA) 18 декабря подписали соглашение о слиянии, которое предполагает создание четвертого в мире автопроизводителя по количеству проданных машин и третьего — по выручке. Об этом говорится в совместном сообщении двух компаний.

Продажи объединенной компании составят 8,7 млн автомобилей в год, выручка — почти €170 млрд, исходя из данных обоих производителей за 2018 год. 46% выручки объединенной компании будет приходиться на Европу, 43% — на Северную Америку. Синергия от слияния оценивается в €3,7 млрд, 40% из них будет достигнута за счет оптимизации инвестиций в платформы для производства машин.

Слияние планируется завершить через 12–15 месяцев после одобрения собраниями акционеров обеих компаний, а также антимонопольными службами и другими регуляторами. В объединенной компании акционеры FCA и Groupe PSA получат по 50%. Акции нового холдинга со штаб-квартирой в Нидерландах будут торговаться на биржах Euronext (Париж), Borsa Italiana (Милан) и New York Stock Exchange (NYSE).

Гендиректором объединенной компании станет глава PSA Карлос Таварес, с которым заключат контракт на пять лет. Он также войдет в ее совет директоров, который будет состоять из 11 человек, преимущественно независимых директоров. По пять представителей в него номинируют FCA и его основной акционер, включая предправления FCA Джона Элканна, который станет председателем совета директоров объединенной компании, и PSA и его акционеры.

«Наше слияние — это огромная возможность занять более сильную позицию в автомобильной индустрии на фоне того, что мы стремимся к экологически чистому, безопасному и устойчивому производству, чтобы предоставлять нашим клиентам первоклассные автомобили, технологии и услуги», — заявил Таварес (его слова приводятся в сообщении).