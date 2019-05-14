Годовая чистая прибыль Nissan упала более чем в два раза

Годовая чистая прибыль Nissan упала более чем в два раза

Чистая прибыль Nissan Motor Co. за 2018-2019 финансовый год, завершившийся 31 марта, упала на 57,3% до 319,1 млрд иен ($2,9 млрд). Об этом сообщается на сайте компании.

Сокращение прибыли Nissan объясняет неблагоприятным глобальным деловым климатом и краткосрочными расходами из-за своих инициатив по улучшению качества продаж в США, а также реализацией кампании по продлению гарантий, охватывающей часть транспортных средств.

Исходя из вышеперечисленных факторов Nissan получил операционную прибыль в размере 318,2 млрд иен ($2,9 млрд) за весь год при чистой выручке 11,57 трлн иен ($105,5 млрд), что эквивалентно операционной марже 2,7%.

Мировые продажи компании упали в 2018-2019 году на 4,4% до 5,516 млн единиц. В США продажи Nissan упали на 9,3% до 1,444 млн единиц, что эквивалентно доле рынка в 8,4%. Продажи автомобилей в России выросли на 2,6% до 107,4 тыс. единиц.

Падение чистой прибыли оказалось больше названного в конце апреля прогноза компании в 45% и связано с пертурбациями в компании после увольнения ее президента и генерального директора Карлоса Гона.