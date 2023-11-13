«Роснано» выплатила купон по облигациям

«Роснано» выплатила очередной купон по одному из выпусков облигаций на общую сумму 45,9 млн руб. По словам источников РБК, средства на это выделил Минфин

Фото: Андрей Любимов / РБК

«Роснано» выплатила купон по второму выпуску облигаций БО-002Р. Национальный расчетный депозитарий (НРД) сообщил о получении выплат от компании и передаче их номинальным держателям облигаций «Роснано» и управляющим.

Сумма выплаты по второму выпуску облигаций БО-002P составила 45,9 млн руб. По словам двух источников РБК, на выплату купона «Роснано» получила средства от Минфина. В Минфине перенаправили вопросы к «Роснано». РБК направил запрос в «Роснано».

Из материалов раскрытия компании следует, что в четверг, 9 ноября, состоялся совет директоров, на котором в том числе рассматривался вопрос «О вкладе в имущество АО «Роснано», не увеличивающем уставный капитал».

В начале октября госкомпания «Роснано» предупредила в своей отчетности, что не сможет выполнить все требования кредиторов исключительно за счет собственных средств. Также она указала, что, если акционер, то есть государство, не примет решения о нормализации финансового состояния компании, она окажется на грани банкротства. После этого сообщения пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принимаются меры внутри корпорации «по оздоровлению ситуации» и правительство занимается этим вопросом.

По подсчетам «РБК Инвестиций», всего до конца 2023 года «Роснано» требуется на выполнение долговых обязательств по бондам 16,23 млрд руб.

Согласно данным отчета, размер чистого долга компании по итогам первого полугодия 2023 года составляет более 95 млрд руб. — на 20% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, но на 5% выше, чем на конец прошлого года. Данные о выручке и прибыли не раскрываются.

Причиной проблем «Роснано» стало использование для инвестиций кредитных средств. В ноябре 2021 года, по предписанию Центробанка России были приостановлены торги на Мосбирже всеми выпусками облигаций «Роснано» на общую сумму более 70 млрд руб. Госкорпорация признала проблемы и заявила, что обсудила с кредиторами и крупными держателями облигаций возможные сценарии реструктуризации долгов, чтобы избежать «наиболее негативных сценариев». Рынок тогда ожидал дефолта «Роснано» 1 декабря, когда компания должна была расплатиться по облигациям без госгарантий, однако этого не произошло.

В октябре 2022-го по облигациям «Роснано» 6-й серии (они были с госгарантиями) расплатился Минфин: он выплатил их номинальную стоимость в размере 9 млрд руб., а также доход на сумму 560 млн руб.