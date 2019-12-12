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Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
В новую редакцию КоАП введут штрафы для индивидуальных предпринимателей и наказание за повторное неисполнение требований. При нарушении с юрлиц будут взимать до 500 тыс. руб., при очередном — до 1–2 млн руб.

Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП). Копия документа за подписью замминистра юстиции Дениса Новака есть в распоряжении РБК. 

Все нарушения бизнеса, связанные с проверками ФНС, Роспотребнадзора и других служб, будут упоминаться в статье «Административные правонарушения в области государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

В новую версию КоАП добавят штрафы для индивидуальных предпринимателей (сейчас не установлен), сумма которых будет варьироваться от 20 до 40 тыс. руб. Денежное наказание для юридических лиц при этом вырастет с 10-20 тыс. руб до 200-500 тыс. руб. Штрафы за невыполнение требований контролирующих органов также существенно повысятся как для физических (с 300-500 руб. до 5-7 тыс. руб), так и для должностных лиц (с 1-2 тыс. руб. до 50-70 тыс.).

Новая редакция КоАП вводит наказание за повторное неисполнение требований госорганов контроля. Для физлиц сумма такого штрафа будет составлять от 20 до 40 тыс. руб, для индивидуальных предпринимателей — от 50 до 70 тыс., для должностных лиц от 100 до 150 тыс. руб., либо отстранение от работы сроком до трех лет. Для юридических лиц в случае повторного нарушения новая редакция кодекса предполагает штрафы до 1-2 млн руб.

Кроме того, новый КоАП ужесточит и другие санкции. За непредоставление информации контролирующим органам штрафы для юрлиц вырастут в четыре раза — до 20 тыс. руб. На бизнес распространят и наказание за неповеновение законному распоряжению или требованию проверяющего — компаниям придется платить до 30 тыс руб. Такой штраф для должностных лиц планируют увеличить до 10 тыс. руб. (сейчас до 4 тыс. руб).

При этом в новой редакции кодекса увеличат размер штрафов для самих проверяющих. За нарушение законодательства в отношении должностных лиц с них будут взимать до 5-7 тыс. руб (вместо нынешних 3-5 тыс.), за грубое или повторное нарушение — до 50-70 тыс. руб. (сейчас штраф составляет 5-10 тыс. руб.). При этом в проекте нового КоАП нет санкций за внесение неверных данных в единый реестр проверок, при том, что сейчас штраф за это составляет 1-3 тыс. руб.

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Как сообщили «Известиям» в Минюсте, работа над проектом главы КоАП, касающейся нарушений требований госконтроля, пока не завершена. В Минэкономразвития не ответили на запрос газеты по поводу того, как увеличение штрафов согласуется с концепцией «регуляторной гильотины», которая должна снизить давление на бизнес.

Концепцию нового КоАП председатель правительства Дмитрий Медведев поручил подготовить еще в марте. Руководитель аппарата правительства и курирующий работу судебной системы вице-премьер Константин Чуйченко отмечал, что обновленный КоАП должен вступить в силу с 1 января нового года. В июне рабочая группа одобрила новую концепцию кодекса. 

Автор: Гаяна Демурина
Теги: КоАП, штрафы для бизнеса
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