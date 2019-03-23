Медведев поручил Минюсту и Минэку подготовить концепцию нового КоАП

На разработку новой редакции Кодекса об административных правонарушениях глава правительства дал два месяца

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Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минюсту и Минэкономразвитию разработать концепцию нового кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и представить ее до 1 июня. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства. Соответствующее поручение глава кабмина дал в ходе заседания 21 марта.

«Минюсту России (Александру Коновалову) совместно с Минэкономразвития России (Максимом Орешкиным) и с участием заинтересованных органов государственной власти и экспертных организаций <...> до 1 июня 2019 года представить в правительство Российской Федерации концепцию нового кодекса <...> об административных правонарушениях», — говорится в документе.

Координировать работу поручили курирующему вопросы судебной системы вице-премьеру и руководителю аппарата правительства Константину Чуйченко.

Днем ранее за замену действующей редакции КоАП выступил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов. Он указывал, что такая мера уже назрела из-за большого количества поправок, которые вносятся в него.