Правительственная рабочая группа одобрила новую концепцию КоАП

Рабочая группа при правительстве в целом одобрила концепцию нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП), сообщает пресс-служба кабмина. Заседание по этом поводу провел премьер-министр Дмитрий Медведев.

«На состоявшемся совещании у председателя правительства представленная концепция нового кодекса РФ об административных правонарушениях в целом одобрена», — говорится в сообщении.

Концепция нового КоАП 1 июня была внесена Министерством юстиции в правительство, до этого по поручению Медведева ее разрабатывали в течение двух месяцев в рамках специально созданной межведомственной рабочей группы.

КоАП нуждается в замене, о чем свидетельствует большое число вносимых в него правок, говорил в марте первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.