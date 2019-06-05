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Правительственная рабочая группа одобрила новую концепцию КоАП

Рабочая группа при правительстве в целом одобрила концепцию нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП), сообщает пресс-служба кабмина. Заседание по этом поводу провел премьер-министр Дмитрий Медведев.

«На состоявшемся совещании у председателя правительства представленная концепция нового кодекса РФ об административных правонарушениях в целом одобрена», — говорится в сообщении.

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Концепция нового КоАП 1 июня была внесена Министерством юстиции в правительство, до этого по поручению Медведева ее разрабатывали в течение двух месяцев в рамках специально созданной межведомственной рабочей группы.

КоАП нуждается в замене, о чем свидетельствует большое число вносимых в него правок, говорил в марте первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

В рабочую группу правительства входят председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, вице-премьер и глава аппарата правительства Константин Чуйченко, помощник президента России и начальник Государственно-правового управления президента Лариса Брычева и другие.

Теги: поправки в КоАП, Концепция, законодательство, Дмитрий Медведев
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