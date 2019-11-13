«Ведомости» узнали о планах поднять в КоАП штрафы за хулиганство в 5 раз

Правительство подготовило вариант нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), поправки в который предусматривают ужесточение ответственности за нарушения, посягающие на права и свободы граждан и на правопорядок в общественных местах. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на новую редакцию двух глав КоАП.

По информации издания, новая версия кодекса будет включать в себя вдвое больше глав в части, которая формулирует составы правонарушений: их будет 32 вместо нынешних 16. Согласно документу, штраф за мелкое хулиганство поднимется до 3-5 тыс. руб. вместо 500 руб. и 1 тыс. руб., также могут быть назначены обязательные работы до 40 часов. Кроме того, к мелкому хулиганству могут отнести отправление естественных надобностей в общественном месте и «другие действия, выражающие явное неуважение к личности и обществу».

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