Венесуэлу обвинили в срыве соглашения по заложенному «Роснефти» активу

Канадская Crystallex возобновила спор с властями Венесуэлы о судьбе компании Citgo, 49,9% акций которой находятся в залоге у «Роснефти». Канадцы обвиняют Каракас в срыве договоренностей

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Crystallex возобновила процесс конкурсной продажи Citgo — американской «дочки» венесуэльской госкомпании PDVSA, сообщает The Wall Street Journal. Канадская горнодобывающая компания объяснила это тем, что в Каракасе нарушили условия соглашения, достигнутого в прошлом месяце. Там посчитали, что PDVSA не имела права обращаться в американский суд и добиваться запрета на отчуждение Citgo.

В самой PDVSA считают, что ничего не нарушали, поскольку непосредственно госкомпания никаких соглашений с канадцами не заключала. В Crystallex в ответ наняли инвестиционный банк Moelis & Co, который должен помочь организовать торги по продаже Citgo.

Citgo управляет тремя расположенными в США нефтеперерабатывающими заводами, а также сетью АЗС, трубопроводов и терминалов. Это крупнейший актив Венесуэлы за пределами страны. На его продаже и настаивает Crystallex, которая через международный трибунал рассчитывает получить компенсацию в размере $1,4 млрд за национализированный венесуэльским правительством в 2011 году золотой рудник.

Поскольку Citgo является одним из важных источников поступления валюты в Венесуэлу, там пытались урегулировать спор с канадцами. Так, 25 ноября стало известно, что Каракас согласился выплатить Crystallex $500 млн сразу, а остальную часть суммы — в рассрочку до 2021 года. При этом венесуэльцы должны были представить залог, который послужил бы обеспечением для дальнейших выплат. Теперь это соглашение, по версии канадской стороны, нарушено.

В этом деле есть заинтересованность «Роснефти», поскольку залоговые права на 49,9% акций Citgo с 2016 года принадлежат ее швейцарской «дочке» Rosneft Trading. Они стали обеспечением по кредиту размером около $1,5 млрд, который Венесуэла получила в 2016 году. При этом, как отмечает WSJ, в дело вмешивается и политический фактор. По данным издания, часть членов конгресса США серьезно опасается, что в итоге ценные бумаги Citgo достанутся россиянам.

Комментируя ситуацию в конце ноября, пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев указал, что российская компания не собирается управлять Citgo. «Можем продать в крайнем случае в обеспечение кредита. Но таких проблем у нас нет. Венесуэла платит», — сказал он РБК.