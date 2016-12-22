Суд отпустил совладельца «Юлмарта» под залог 25 млн руб.

Дмитрий Костыгин, проходящий по делу о мошенничестве с кредитом, второй раз вышел из-под домашнего ареста. Дело против него связано с кредитом Сбербанка «Юлмарту»

Дмитрий Костыгин (Фото: Сергей Коньков / ТАСС)

Совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина выпустили под залог 25 млн руб., сообщил РБК представитель бизнесмена. Залог внесла компания «Любимый край», совладельцем которой он является.

Костыгин находился под домашним арестом «практически год <...> с перерывом в два месяца, когда мера пресечения вообще не действовала», сказал он. Обвинение настаивало на продлении домашнего ареста, но судья сочла, что эти доводы «уже не актуальны».

«Избранная мера пресечения наиболее адекватна сложившейся ситуации. Дмитрий теперь не связан условиями домашнего ареста и приложит все силы для разрешения конфликтной ситуации в «Юлмарте», в том числе и в вопросах взаимоотношения компании с кредиторами. Мы надеемся, что такую позицию займут все акционеры интернет-ретейлера, в том числе Михаил Васинкевич и его руководители из А1», — сказал представитель предпринимателя.

Суд мотивировал решение тремя доводами, сказал РБК адвокат Костыгина, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин. По его словам, во-первых, прокуратура не обосновала особую сложность уголовного дела, хотя этого требует ст. 109 УПК при продлении срока домашнего ареста свыше шести месяцев. Во-вторых, за время нахождения Костыгина под домашним арестом им не была нарушена избранная мера пресечения и установленные судом ограничения. В-третьих, суд обратил внимание, что в течение двух месяцев, когда мера пресечения в виде домашнего ареста была отменена, Дмитрий не скрылся и не оказывал давления на свидетелей, добавил адвокат.