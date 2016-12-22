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Суд отпустил совладельца «Юлмарта» под залог 25 млн руб.
Дмитрий Костыгин, проходящий по делу о мошенничестве с кредитом, второй раз вышел из-под домашнего ареста. Дело против него связано с кредитом Сбербанка «Юлмарту»
Дмитрий Костыгин (Фото: Сергей Коньков / ТАСС)

Совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина выпустили под залог 25 млн руб., сообщил РБК представитель бизнесмена. Залог внесла компания «Любимый край», совладельцем которой он является.

Костыгин находился под домашним арестом «практически год <...> с перерывом в два месяца, когда мера пресечения вообще не действовала», сказал он. Обвинение настаивало на продлении домашнего ареста, но судья сочла, что эти доводы «уже не актуальны».

«Избранная мера пресечения наиболее адекватна сложившейся ситуации. Дмитрий теперь не связан условиями домашнего ареста и приложит все силы для разрешения конфликтной ситуации в «Юлмарте», в том числе и в вопросах взаимоотношения компании с кредиторами. Мы надеемся, что такую позицию займут все акционеры интернет-ретейлера, в том числе Михаил Васинкевич и его руководители из А1», — сказал представитель предпринимателя.

Суд мотивировал решение тремя доводами, сказал РБК адвокат Костыгина, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин. По его словам, во-первых, прокуратура не обосновала особую сложность уголовного дела, хотя этого требует ст. 109 УПК при продлении срока домашнего ареста свыше шести месяцев. Во-вторых, за время нахождения Костыгина под домашним арестом им не была нарушена избранная мера пресечения и установленные судом ограничения. В-третьих, суд обратил внимание, что в течение двух месяцев, когда мера пресечения в виде домашнего ареста была отменена, Дмитрий не скрылся и не оказывал давления на свидетелей, добавил адвокат.

Дело против Костыгина

Под домашний арест Костыгин был впервые помещен в октябре 2017 года. На бизнесмена завели уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования. По версии следствия, Костыгин в марте 2016 года как глава совета директоров «Юлмарта» завершил переговоры со Сбербанком о кредитной линии на 1 млрд руб., но предоставил банку ложные данные о состоянии компании. Полученными деньгами он «распорядился по своему усмотрению», в апреле 2016 года «Юлмарт» перестал обслуживать кредит, совокупный размер задолженности оценивался почти в 2,5 млрд руб.

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В феврале 2018 года суд снял с Костыгина домашний арест, но спустя два месяца решил снова применить эту меру пресечения. Костыгин говорил РБК, что у него есть договоренности со Сбербанком об урегулировании долга, но подчеркивал, что окончательного соглашения подписано не было. В Сбербанке в ответ на это заявили, что бизнесменом «так и не было продемонстрировано подлинного намерения урегулировать долг».

Проблемы «Юлмарта»

Преследование бизнесмена началось на фоне корпоративного конфликта совладельцев Ulmart Holding Limited — Костыгина и Августа Мейера, с одной стороны, и Михаила Васинкевича, с другой. Совладельцы не сошлись во взглядах на развитие компании. Арбитражный суд Петербурга 17 октября признал Васинкевича банкротом по иску Костыгина. Бизнесмен с решением суда не согласен.

В сентябре иск о банкротстве Ulmart Holding подал кредитор компании, панамская Ledaro Investments, принадлежащая Михаилу Скигину. В 2016 году его компания выдала «Юлмарту» кредит на $35 млн, но ретейлер платежи просрочил, и в мае 2018 года Лондонский третейский суд принял решение в пользу Ledaro.

Авторы: Ирина Парфентьева, Андрей Гатинский, Маргарита Алехина
Теги: «Юлмарт», Дмитрий Костыгин
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