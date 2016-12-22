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Суд в Петербурге признал совладельца «Юлмарта» банкротом
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Суд в Петербурге признал совладельца «Юлмарта» банкротом
Бизнес, 16:55
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Суд в Петербурге признал совладельца «Юлмарта» банкротом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал совладельца «Юлмарта» Михаила Васинкевича банкротом, следует из данных картотеки суда.

«Информация о принятом судебном акте: определение о признании заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации долгов», — указывается в материалах дела.

Иск о признании Васинкевича банкротом подал в декабре 2017 года его партнер Дмитрий Костыгин. Бизнесмен требовал от Васинкевича долг в 405 млн руб., которые Костыгин выплатил по кредиту в 555 млн руб. в Газпромбанке.

Сам Костыгин сейчас находится под следствием по делу о мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК России). Следствие считает, что совладелец «Юлмарта» в марте 2016 года договорился со Сбербанком об открытии возобновляемой кредитной линии на 1 млрд руб.

По версии следствия, бизнесмен дал банку ложные сведения о состоянии «Юлмарта», не желая выполнять условия договора. В октябре источники «Коммерсанта» сообщили об аресте активов Костыгина в группах «Дикая орхидея» и «Рив Гош». В сентябре совладелец «Петербургского нефтяного терминала» Михаил Скигин подал иск о банкротстве головной компании «Юлмарта». В июне 2016 года его компания выдала «Юлмарту» кредит в $35 млн, весной 2017 года Скигин обратился в суд из-за невыплат.

Теги: Санкт-Петербург , «Юлмарт» , Банкротство
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