Суд вернул совладельца «Юлмарта» под домашний арест

Дмитрий Костыгин пробыл на свободе меньше двух месяцев. По ходатайству правоохранительных органов бизнесмен вновь отправлен под домашний арест

Дмитрий Костыгин (Фото: Сергей Коньков / ТАСС)

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга в понедельник, 9 апреля, вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении совладельца интернет-холдинга «Юлмарт» Дмитрия Костыгина. Информация о решении суда опубликована в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Костыгин уже находился под домашним арестом с октября 2017 года, но 14 февраля суд его освободил. Новое решение суда защита Костыгина будет обжаловать, заявил адвокат Костыгина Алексей Добрынин.

Костыгин обвиняется в преступлении по 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). По версии следствия, Костыгин, будучи председателем совета директоров интернет-холдинга «Юлмарт», в марте 2016 года договорился со Сбербанком об открытии возобновляемой кредитной линии на 1 млрд руб. Но, «не намереваясь исполнять условия договора», Костыгин предоставил в банк ложные сведения о состоянии «Юлмарта», считает следствие. Дело против Костыгина развивается на фоне акционерного конфликта в «Юлмарте»: Костыгин и его партнер Август Мейер, с одной стороны, и Михаил Васинкевич — с другой, разошлись во взглядах на стратегию развития компании.

«Переговоры со Сбербанком и инвесторами вести будет посложнее. А так это технический момент — в марте апелляция вернула дело о мере пресечения на повторное рассмотрение, сейчас суд дал месяц домашнего ареста. Конфликт по поводу «Юлмарта» длится уже два года, месяц тут ничего не решает», — заявил Костыгин через представителя. Менеджмент компании «отлично справляется с вызовами», добавил бизнесмен.

Между Сбербанком и «Юлмартом» есть рамочные договоренности по урегулированию долга, рассказывал Костыгин в интервью РБК, которое он успел дать после освобождения из-под домашнего ареста. Тогда представитель Сбербанка с ним не согласился: «Сегодня говорить о наличии каких-либо договоренностей Сбербанка с Костыгиным по урегулированию долга не приходится», — заявлял представитель банка. В марте в Сбербанк было направлено новое предложение по реструктуризации, рассказал Костыгин через представителя 9 апреля