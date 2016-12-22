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В лондонском суде оценили стоимость «Юлмарта»
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В лондонском суде оценили стоимость «Юлмарта»
Бизнес, 07:55
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В лондонском суде оценили стоимость «Юлмарта»
Лондонский международный третейский суд обязал акционеров «Юлмарта» выкупить долю Михаила Васинкевича за $67,16 млн. Несмотря на обжалование решения ответчиками, отменить его вряд ли удастся, считают юристы
Фото: Замир Усманов / ТАСС

Лондонский международный третейский суд (The London Court of International Arbitration) на прошлой неделе определил стоимость пакета акций бизнесмена Михаила Васинкевича в онлайн-ретейлере «Юлмарт», который должны будут выкупить его партнеры Дмитрий Костыгин и Август Мейер. Оценка, подготовленная с учетом мнений экспертов, представлявших позиции сторон корпоративного спора, составила $67,16 млн. Такая оценка предполагает стоимость всей компании на уровне $174,4 млн. Решение было принято 16 июля и должно быть исполнено в 28-дневный срок, рассказал источник РБК, близкий к одной из сторон разбирательств.

Еще в марте суд определил, что акционеры Koshigi Limited (принадлежит Костыгину) должны выкупить долю Donna Union Foundation (принадлежит Васинкевичу), но до прошлой недели происходила процедура оценки пакета Donna: 3,5 млрд акций, или 38,5% в головной Ulmart Holding Limited. Эксперты со стороны истца и ответчика пытались определить стоимость всей компании. В материалах суда, как рассказывает источник РБК, фигурирует оценка от инвестфонда Da Vinci Capital (планировал стать партнером компании) на уровне $400 млн. На покупку 51% «Юлмарта» претендовали «Яндекс» и Сбербанк, которые оценивали эту долю в $200–300 млн и $166–200 млн соответственно. Суд не стал ориентироваться на эти предложения, потому что через год после того, как информация об интересе потенциальных покупателей стала известна, реальных действий не было. Определение суда подтвердило также интерес к «Юлмарту» владельца СТС Ивана Таврина, о чем ранее сообщал РБК: он предлагал купить компанию за $1. Суд счел это предложение далеким от ее реальной стоимости.

Без личных поручительств

«Я доволен, что суд прислушался к моим доводам и разобрался в том, что происходило в компании, — сообщил РБК совладелец «Юлмарта» Михаил Васинкевич. — Надеюсь, что это решение поставит точку в затянувшемся акционерном споре».

«Пока мы будем ждать исполнения Костыгиным и Мейером решения суда, потому что это вопрос не только финансов, но и их бизнес-репутации, имеющей огромное значение для дальнейшего развития «Юлмарта», — заключил бизнесмен.

«Суд подтвердил законность требований Donna, с нашей помощью удалось отстоять позицию Михаила Васинкевича, — прокомментировал решение представитель A1. — Мы будем внимательно наблюдать за тем, как господин Костыгин будет выполнять его решение в интересах нашего клиента».

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Представитель Костыгина и Мейера отказался от комментариев, сославшись на запрет со стороны лондонского суда.

Источник, близкий в «Юлмарту», говорит, что компании Koshigi и Svoboda (через них Костыгин и Мейер владеют долями в компании) уже два года предлагают, чтобы компания Васинкевича передала свои акции в управление другой стороне, что позволило бы стабилизировать ситуацию в «Юлмарте» и привлечь инвестора.

«Компании Svoboda и Koshigi, которые были стороной судебного процесса, будут исполнять вступившее в силу решение лондонского суда, насколько у них хватит финансовых возможностей. Дмитрий Костыгин и Август Мейер сторонами процесса не являлись и личных поручительств по исполнению обязательств Koshigi и Svoboda не давали», — подчеркивает источник.

Отсутствие личных поручительств подтверждает и другой собеседник РБК. Источник, близкий к «Юлмарту», добавил, что разбирательства продолжатся в апелляционной инстанции, ближайшее заседание состоится в следующем январе.

Как будет исполнятся решение

«Ответчик не может подать апелляцию на решение Лондонского международного третейского суда, возможно лишь подать ходатайство об отмене в Лондонский государственный суд, — комментирует партнер Nektorov, Saveliev, Batanov & Partners Илья Рачков. — Такое ходатайство не предполагает, что исполнение решения откладывается».

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Исключением может стать случай, если вместе с этим ходатайством ответчик попросил бы суд о приостановке исполнения. Тогда теоретическая возможность затянуть исполнение решения Лондонского международного третейского суда у ответчика есть при условии, что удастся убедить суд его приостановить.

«Поэтому с 90-процентной вероятностью решение вступит в силу раньше или позже, — уверен адвокат. — Если акционеры «Юлмарта» относятся к компаниям, в отношении которых суд принял решение, то они будут исполнять это решение. Тем более сейчас в Англии рассматривается вопрос о принудительном раскрытии конечных бенефициаров компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах». Далее, если в этой юрисдикции у них нет достаточных активов для исполнения предписания, в таком случае истец сможет требовать принудительного исполнения решения в любой стране, где у ответчика есть активы, например в России.

Спор из-за «Юлмарта»

Дмитрию Костыгину в Ulmart Holding Limited через Koshigi Limited принадлежит 31,6% ретейлера, Августу Мейеру через Svoboda Corporation — 29,9%; оставшиеся 38,5% «Юлмарта» через Donna Union Foundation принадлежат Михаилу Васинкевичу.

Корпоративный конфликт в «Юлмарте» начался в 2016 году, в марте соснователь компании Алексей Никитин продал 20% акций другому акционеру — Михаилу Васинкевичу. Затем оба через Лондонский международный третейский суд попытались обязать других акционеров — Дмитрия Костыгина и Августа Мейера выкупить их доли в компании. Оппоненты посчитали цену нерыночной. Уже в следующем месяце в совет директоров «Юлмарта» вошли представители инвестподразделения «Альфа-Групп» А1, которые представляли интересы Васинкевича.

В ноябре кредиторы начали требовать досрочного погашения долгов, в суд начали поступать иски о банкротстве компании. Месяц спустя требовать досрочного погашения стал Сбербанк, общая сумма задолженности перед которым составляла 2,4 млрд руб. В октябре прошлого года Костыгин был арестован и отправлен под домашний арест из-за подозрений в мошенничестве. С мая компания говорила о привлечении инвестора, который выкупил бы долю Васинкевича: сначала им должен был стать фонд Da Vinci Capital, потом рассматривался вариант продажи доли консорциуму «Яндекса» и Сбербанка, последним желание вложиться в «Юлмарт» изъявил основатель «Копейки» Александр Самонов. 14 февраля суд прервал домашний арест Костыгина, чтобы вернуть обратно уже в апреле. А 13 июля он был продлен до середины октября.

Автор: Ольга Дубравицкая.
При участии: Ирина Парфентьева.
Теги: «Юлмарт» , «Альфа-Групп» , Дмитрий Костыгин , корпоративный конфликт , Сбербанк
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