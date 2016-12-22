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Суд заблокировал сайты «Кэшбери»
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Суд заблокировал сайты «Кэшбери»
Бизнес, 18:23
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Суд заблокировал сайты «Кэшбери»
Сайты «Кэшбери» — холдинга, который был признан Центробанком финансовой пирамидой, — должны быть заблокированы по решению суда. По оценкам ЦБ, потери клиентов компании могут составить до 3 млрд руб.
Фото: komanda_cashbery / VK

Первомайский районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил иск прокуратуры и принял решение о блокировке двух сайтов группы компаний «Кэшбери» — кэшбери.рф и cashbery.com. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

По состоянию на 18:00 мск сайты компании остаются в свободном доступе. В соответствии с принятой процедурой, исполнителем решения суда должен стать Роскомнадзор.

Иск о блокировке сайтов компании, которую ЦБ считает финансовой пирамидой, прокуратура подала в ростовский суд 27 сентября. «У компании нет лицензии, которая позволяла бы осуществлять деятельность на финансовом рынке, она продолжает привлекать средства, может пострадать неограниченный круг лиц», — объяснял это решение официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

О том, что в работе «Кэшбери» имеются признаки финансовой пирамиды, Центробанк заявил в конце сентября. В ЦБ заявили, что деятельность компании основана на принципах сетевого маркетинга, агрессивной рекламе и завышенных обещаниях доходов. При этом признаков реальной экономической деятельности компании ЦБ не увидел. «Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране», — заявлял директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.

Почему десятки тысяч людей поверили финансовой пирамиде «Кэшбери»
Финансы

1 ноября владелец «Кэшбери» Артур Варданян заявил, что холдинг прекращает работу в прежнем формате. Он признал наличие крупных долгов перед клиентами, однако пообещал их погасить: в числе средств погашения долгов он назвал внутреннюю криптовалюту CashberyCoin. Варданян отказался признать модель работы компании неудачной, объяснив происходящее «действиями врагов, которые нанесли удар в самое неподходящее время». Одновременно Варданян пообещал «продолжить игру» с новым проектом — компанией JDC, которая, по его словам, должна начать работу через три месяца.

По словам Валерия Ляха, ЦБ оценивает потенциальный ущерб клиентов «Кэшбери» в сумму до 3 млрд руб.

Авторы: Георгий Тадтаев, Валерий Романов.
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