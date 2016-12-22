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Владелец «Кэшбери» заявил о прекращении работы из-за «охоты» на компанию
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Владелец «Кэшбери» заявил о прекращении работы из-за «охоты» на компанию
Общество, 09:48
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Владелец «Кэшбери» заявил о прекращении работы из-за «охоты» на компанию
Артур Варданян заявил о том, что группа компаний прекращает деятельность в прежнем формате. Он пообещал рассчитаться со всеми клиентами
Артур Варданян (Фото: Вебинары Кэшбери / Youtube)

Варданян опубликовал видеообращение на канале в YouTube, в котором сообщил о прекращении работы группы компаний «Кэшбери» с 1 ноября. По его словам, деятельность в прежнем формате невозможна из-за «объявленной охоты с целью убрать компанию с рынка».

Владелец «Кэшбери» также пообещал 2 ноября рассчитаться со всеми клиентами. Он признал, что у компании останутся долги, однако заверил, что они будут погашены в том числе за счет внутренней криптовалюты. «Финансовые ресурсы для погашения долговых обязательств у нас имеются. Пусть и не в полном объеме на текущий момент времени», — заявил Варданян.

Он назвал модель компании успешной, а неудачу объяснил «действиями врагов, которые нанесли удар в самое неподходящее время».

Почему десятки тысяч людей поверили финансовой пирамиде «Кэшбери»
Финансы

Варданян назвал «Кэшбери» «разминкой» и заявил о «намерении продолжить игру на мировой арене» посредством новой компании JDC, которая, по его словам, должна появиться через три месяца.

11 октября «Кэшбери» объявила о приостановке деятельности до 1 ноября. Варданян назвал это «трехнедельными каникулами» с целью восстановления заблокированных счетов.

Финансовую пирамиду «Кэшбери» продолжили рекламировать на МЦК
Финансы

Ранее в деятельности «Кэшбери» Банк России обнаружил признаки финансовой пирамиды. Регулятор указывал, что компании группы использовали принципы сетевого маркетинга, обещая завышенный доход. По данным ЦБ, потенциальный ущерб для клиентов оценивался в 1 млрд руб.

«Кэшбери» позиционировала себя как «площадка взаимного кредитования», «выстраивающая процессы взаимодействия между инвесторами и заемщиками». Сервис прогнозировал доходность до 600% годовых для займов физлицам, до 228,5% годовых — для займов предприятиям.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: финансовая пирамида
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