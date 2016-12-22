Владелец «Кэшбери» заявил о прекращении работы из-за «охоты» на компанию

Артур Варданян заявил о том, что группа компаний прекращает деятельность в прежнем формате. Он пообещал рассчитаться со всеми клиентами

Артур Варданян (Фото: Вебинары Кэшбери / Youtube)

Варданян опубликовал видеообращение на канале в YouTube, в котором сообщил о прекращении работы группы компаний «Кэшбери» с 1 ноября. По его словам, деятельность в прежнем формате невозможна из-за «объявленной охоты с целью убрать компанию с рынка».

Владелец «Кэшбери» также пообещал 2 ноября рассчитаться со всеми клиентами. Он признал, что у компании останутся долги, однако заверил, что они будут погашены в том числе за счет внутренней криптовалюты. «Финансовые ресурсы для погашения долговых обязательств у нас имеются. Пусть и не в полном объеме на текущий момент времени», — заявил Варданян.

Он назвал модель компании успешной, а неудачу объяснил «действиями врагов, которые нанесли удар в самое неподходящее время».

Варданян назвал «Кэшбери» «разминкой» и заявил о «намерении продолжить игру на мировой арене» посредством новой компании JDC, которая, по его словам, должна появиться через три месяца.

11 октября «Кэшбери» объявила о приостановке деятельности до 1 ноября. Варданян назвал это «трехнедельными каникулами» с целью восстановления заблокированных счетов.