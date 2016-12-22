Общая сумма возможных потерь клиентов «Кэшбери» выросла в три раза

По последним данным Банка России, потенциальный ущерб клиентов «Кэшбери» от деятельности компании может составить до 3 млрд руб. Об этом ТАСС заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

«Сумма в 1 млрд руб. — это консервативная оценка. Но, по экспертным данным, она составляет 1–3 млрд руб.», — заявил он.

Ранее сообщалось, что потери клиентов составят около 1 млрд руб. Лях отмечал, что на их размер влияет участие в финансовой пирамиде нескольких десятков тысяч клиентов.

В конце сентября в Банке России заявили, что в деятельности группы российских и иностранных компаний «Кэшбери» присутствуют «явные признаки» классической финансовой пирамиды и отсутствуют признаки реальной экономической деятельности.

«Кэшбери» позиционирует себя как «площадку взаимного кредитования», «выстраивающую процессы взаимодействия между инвесторами и заемщиками». Сервис прогнозирует доходность до 600% годовых для займов физлицам, до 228,5% годовых — для займов предприятиям.