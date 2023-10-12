Генпрокуратура отозвала иск к Клячину о взыскании акций Azimut Hotels

Клячин весной стал соответчиком по делу «Русь-Ойл». Суд постановил обратить взыскание на акции Azimut Hotels, но теперь это обязательство снято

Александр Клячин (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Генпрокуратура отозвала иск против компании «Русь-Ойл», а также бизнесменов Александра Клячина и Алексея Хотина, следует из карточки дела. Замоскворецкий районный суд, в котором рассматривалась апелляционная жалоба Клячина, прекратил производство по делу.

Как уточнил РБК представитель Александра Клячина, судебное постановление частично отменено: «Производство по делу было прекращено «в имущественной части». Все компании бизнеса продолжают работать». Миллиардеру, в частности, принадлежит гостиничный холдинг Azimut Hotels, на акции которого в мае в рамках разбирательства с Генпрокуратурой суд обратил взыскание. Это обязательство также снято, уточнил собеседник РБК.

РБК обратился за комментарием в Замоскворецкий суд и направил запрос в Генпрокуратуру России.

Клячин был привлечен в качестве соответчика по делу о неуплате налогов «Русь-Ойл». В мае этого года Замоскворецкий суд постановил, что Хотин получил незаконный доход, не уплатив налог на добычу полезных ископаемых структурами, входящими в компанию. Акции «Русь-Ойл» были обращены в доход государства, с бизнесмена взыскали 192,15 млрд руб. Суд признал Хотина конечным бенефициаром «Русь-Ойл». Имени Клячина в сообщении суда не упоминалось, но «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что средства взыскали и с него, и с Хотина.

Представитель Клячина в разговоре с РБК подчеркнул, что бизнесмен «не является и никогда не являлся бенефициаром компании «Русь-Ойл» или других нефтяных компаний».

Бизнесмен в июне обжаловал решение об изъятии акций Azimut Hotels.

Azimut Hotels создана в 2006 году, в нее входят более 60 отелей и санаториев в более чем 40 городах. В марте 2023 года компания, которая 15 лет назад насчитывала более 20 гостиниц в Европе, решила полностью прекратить участие в бизнесе всех европейских отелей.

Клячину, помимо отелей под брендом Azimut, принадлежит гостиница «Метрополь» в Москве. Его девелоперская компания KR Properties владеет в том числе деловыми кварталами «Красная роза» и «Рассвет» в Москве. В 2020 году бизнесмен купил сеть санаториев «РЖД-Здоровье». Его компания также развивает инфраструктуру на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области. Forbes оценивает его состояние в $2,1 млрд.

Хотин с 2019 года находится под домашним арестом: его обвинили в растрате 290,5 млрд руб. в банке «Югра». В 2017 году кредитная организация лишилась лицензии, а в 2018-м была признана банкротом.