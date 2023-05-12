«Ведомости» узнали о взыскании акций Azimut Hotels у миллиардера Клячина

Суд посчитал владельца Azimut Hotels соответчиком по делу об уклонении от уплаты налогов компании «Русь-ойл», но сам бизнесмен не согласен с этим определением. Судья постановил взыскать почти 200 млрд руб.

Фото: Ладислав Карпов / ТАСС

Суд в Москве постановил обратить взыскание на акции гостиничной компании Azimut Hotels. принадлежащей миллиардеру Александру Клячину, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники. По данным Forbes, состояние бизнесмена — $1,2 млрд.

Решение принято по иску заместителя генпрокурора Игоря Ткачева к нефтяной компании «Русь-ойл», соответчиками по делу выступают Клячин и бизнесмен Алексей Хотин. В базе Мосгорсуда есть три карточки дел с упоминанием предпринимателей, по одному из них решение вынесено 10 мая, по второму на конец мая назначено судебное заседание, третье касалось неудачной попытки опротестовать решение суда в апелляционной инстанции.

Первое дело велось по статье об уклонении от уплаты налогов. Суд постановил, что Хотин получил незаконный доход, не уплатив налог на добычу полезных ископаемых структурами, входящими в «Русь-ойл». Акции компании были обращены в доход государства, с бизнесмена взыскали 192,15 млрд.

Клячин в сообщении пресс-службы суда не упоминался, но источники «Ведомостей» уточнили, что средства взыскали и с Хотина, и с Клячина. По их словам, суд мог признать обоих бенефициарами «Русь-ойла».

Представитель Клячина заявил, что тот никогда не был бенефициаром «Русь-ойла», Генпрокуратура «нигде не упомянула о существовании каких-либо действий бизнесмена по управлению «Русь-ойлом» и не привела доводов о причастности его к принятию решений, которые привели к ущербу». А потому статус Клячина в качестве соответчика был ошибочным.

Решение может быть изменено в апелляционной инстанции, иначе это стало бы «произвольным изъятием собственности без каких-либо фактических и правовых оснований», добавил представитель миллиардера, не уточнив, о каком имуществе идет речь. На вопрос, действительно ли с Клячина взыскали акции Azimut, он не ответил.