«Ведомости» узнали о взыскании акций Azimut Hotels у миллиардера Клячина
Суд в Москве постановил обратить взыскание на акции гостиничной компании Azimut Hotels. принадлежащей миллиардеру Александру Клячину, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники. По данным Forbes, состояние бизнесмена — $1,2 млрд.
Решение принято по иску заместителя генпрокурора Игоря Ткачева к нефтяной компании «Русь-ойл», соответчиками по делу выступают Клячин и бизнесмен Алексей Хотин. В базе Мосгорсуда есть три карточки дел с упоминанием предпринимателей, по одному из них решение вынесено 10 мая, по второму на конец мая назначено судебное заседание, третье касалось неудачной попытки опротестовать решение суда в апелляционной инстанции.
Первое дело велось по статье об уклонении от уплаты налогов. Суд постановил, что Хотин получил незаконный доход, не уплатив налог на добычу полезных ископаемых структурами, входящими в «Русь-ойл». Акции компании были обращены в доход государства, с бизнесмена взыскали 192,15 млрд.
Клячин в сообщении пресс-службы суда не упоминался, но источники «Ведомостей» уточнили, что средства взыскали и с Хотина, и с Клячина. По их словам, суд мог признать обоих бенефициарами «Русь-ойла».
Представитель Клячина заявил, что тот никогда не был бенефициаром «Русь-ойла», Генпрокуратура «нигде не упомянула о существовании каких-либо действий бизнесмена по управлению «Русь-ойлом» и не привела доводов о причастности его к принятию решений, которые привели к ущербу». А потому статус Клячина в качестве соответчика был ошибочным.
Решение может быть изменено в апелляционной инстанции, иначе это стало бы «произвольным изъятием собственности без каких-либо фактических и правовых оснований», добавил представитель миллиардера, не уточнив, о каком имуществе идет речь. На вопрос, действительно ли с Клячина взыскали акции Azimut, он не ответил.
Azimut Hotels создана в 2006 году и называет себя крупнейшей гостиничной сетью в России. Сейчас в нее входят более 60 отелей и санаториев в более чем 40 городах, общий номерной фонд превышает 10 тыс.
Этой весной компания решила полностью прекратить бизнес в Европе: если 15 лет назад у нее насчитывалось 15 европейских отелей, то к марту прошлого года осталось только три — в Нюрнберге, Дрездене и Эрдинге.