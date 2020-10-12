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Лисин и владелец Wildberries представят проекты для нового инвестрежима

Владимир Лисин, Виктор Вексельберг, глава Wildberries Татьяна Бакальчук представят на совещании с первым вице-премьер Андреем Белоусовым первые проекты в рамках нового инвестрежима СЗПК. Он предполагает льготы и возмещение затрат
Владимир Лисин
Владимир Лисин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Первый вице-премьер Андрей Белоусов и первый замминистра экономического развития Андрей Иванов (главный инициатор нового инвестрежима) в понедельник, 12 октября, на встрече с бизнесменами обсудят проекты, по которым будут заключены первые соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Об этом РБК сообщили три источника, близких к участникам совещания. РБК направил запросы представителям Белоусова и Минэкономразвития.

Какие проекты представят Белоусову

О проектах, которые могут рассчитывать на новый вид соглашений, объявят совладелец «Трансмашхолдинга» и Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) Андрей Бокарев, владельцы НЛМК и «Реновы» Владимир Лисин и Виктор Вексельберг, главы Wildberries Татьяна Бакальчук, «Мираторга» Виктор Линик и другие.

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Общество
Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Часть этих проектов, — новые, а другие — уже реализуемые, уточняет собеседник РБК. Например, Wildberries уже объявил об открытии первой очереди распределительного центра на территории промышленной площадки «Зеленодольск» в Татарстане площадью 50 тыс. квадратных метров. Но на совещании с Белоусовым и Ивановым Бакальчук планирует представить проект по достройке этого, сообщил источник, знакомый с программой совещания. Представитель Wildberries это подтвердил.

У Бокарева два проекта. Принадлежащий бизнесмену «Трансмашхолдинг», который производит городской транспорт (вагоны для метро, электропоезда «Иволга» и рельсовые автобусы) займется комплексным развитием городского общественного транспорта в Свердловской, Нижегородской, Волгоградской, Саратовской, Тверской областях и в Татарстане. А «Морской порт в бухте Троицы» (также принадлежит Бокареву) — инвестпроект по организации зернового коридора из Сибири на Дальний Восток для экспорта зерна в страны Азиатско-Тихоокеанского региона под названием «Восточные зерновые ворота». РБК направил запросы представителю «Трансмашхолдинга».

Вексельберг расскажет о проекте по освоению золоторудного месторождения Кумроч на Камчатке с запасами золота в 71,8 т (по классификации JORC). Также может быть упомянут проект компании «Энергопром» (входит в «Ренову») по созданию в Калининградской области комплекса по производству кремниевых пластин и фотоэлектрических преобразователей. РБК направил запрос представителям «Реновы» и «Энергопрома»

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Лисин представит агропроект на 18 млрд руб., о котором уже сообщалось год назад. Принадлежащий ему агрохолдинг «Румелко-Агро» намерен построить в Кашинском городском округе Тверской области три молочно-товарных фермы общей мощностью 10,8 тыс. голов. В период 2020—2022 годов в проект может быть вложено до 18 млрд руб. Мощность производства составит 240-300 т молока в сутки. РБК направил запрос представителю «Румелко». По мнению главы «Союзмолока» Артема Белова, сырое молоко будет востребовано, особенно с учетом близости к емким рынкам Центрального федерального округа и Северо-Запада.

Президент и владелец группы компаний «Новотранс» Константин Гончаров представит проект, который также уже реализуется, — по созданию универсального торгового терминала Усть-Луга с общим объем инвестиций 46,5 млрд руб., из которых 38 млрд — собственные инвестиции холдинга «Новотранс». Общий объем перевалки на терминале составит 24,3 млн т в год. Представитель «Новотранса» подтвердил РБК участие Гончарова в совещании у Белоусова.

На совещании также будет представлен проект «Строительство целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске», который реализует группа «Илим» Захара Смушкина, сказали РБК в группе. Инвестиции в этот проект 70 млрд руб., пуск производства запланировован на 2023 году. В рамках СЗПК речь идет о двух ключевых мерах поддержки — стабилизация условий ведения бизнеса и возмещение части затрат на инфраструктуру за счет будущих налогов от проекта, добавили в группе.

Как готовился закон о СЗПК

Президент Владимир Путин подписал еще 1 апреля закон, который вводит в России механизм СЗПК. Этот документ гарантирует, что для участников соглашения не будут меняться налоговые условия, а также условия использования земли на срок от шести до 20 лет. Закон внедряет механизм возмещения затрат инвесторов на энергетическую, транспортную, коммунальную, социальную и цифровую инфраструктуры в объеме уплаченных налогов.

Власти предложили новый порядок компенсаций по вложениям в инфраструктуру
Бизнес
Андрей Белоусов и Максим Решетников (слева направо)

На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин утвердил последние необходимые для запуска механизма СЗПК постановления правительства. «Мы запускаем специальный институт соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Желающие реализовать крупный инвестиционный проект на территории нашей страны смогут подписать соглашение с Минэкономразвития в заявительном порядке, там будут четко прописаны гарантии неизменности условий на длительный период, в зависимости от отрасли и объема инвестиций», — анонсировал премьер.

Изъять ₽500 млрд: где Белоусов нашел сверхдоходы на майские указы
Бизнес
Андрей Белоусов

Минфин начал работать над законом о поощрении инвестиций два года назад, после того как Белоусов, бывший на тот момент помощником президента, предложил изъять более 500 млрд руб. сверхдоходов экспортеров ненефтегазовых секторов для выполнения майских указов Путина. Владельцам крупных компаний при участии Минфина и других ведомств удалось убедить правительство и президента в необходимости вместо этого разработать механизмы для стимулирования инвестиций. Законопроект неоднократно видоизменялся, его критиковали и РСПП, и Белоусов, и Дмитрий Козак, занимавший пост вице-премьера и курировавший промышленность.

Автор
Светлана Бурмистрова
При участии
Анна Левинская, Тимофей Дзядко, Мария Кокорева, Елена Сухорукова
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Бизнес
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