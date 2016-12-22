РСПП предложил дать попавшим под санкции компаниям налоговые льготы

Речь идет о послаблениях в антиофшорном законодательстве. Такие предложения глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин направил в Минфин

Олег Дерипаска — один из фигурантов санкционного списка SDN (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Президент РСПП Александр Шохин направил вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову предложения поддержать бизнес, попавший под санкции, налоговыми послаблениями. Об этом пишет газета «Ведомости», которая ознакомилась с копией соответствующего письма. Его подлинность изданию подтвердил один из чиновников, представитель Минфина подтвердил газете получение такого письма.

В частности, как пишет в своем письме Шохин, компании, столкнувшиеся с санкциями, вынуждены быстро менять свою структуру собственников, финансирования и управления. Из-за этого им приходится платить дополнительные налоги, замечает глава РСПП. Кроме того, по его словам, иногда компании не могут получить документы за рубежом для выполнения российского закона о деофшоризации — правила контролируемых иностранных компаний (КИК). С 2017 года компании должны платить налог с нераспределенной прибыли КИК по ставке 20%.

РСПП предлагает дать компаниям отсрочку в выплате налога с КИК на время действия санкций и сделать для них безналоговую ликвидацию КИК бессрочной, пишет издание. Среди других предложений — освобождение от налогов долгов компаний, если те из-за санкций не могут их обслуживать. Также организация предлагает упростить компаниям подтверждение права на доход для получения льгот при выплате дивидендов и процентов в другие страны, снизить пороги владения компанией, которые позволяют освободить дивиденды от налогов.

Представитель Минфина в беседе с изданием заявил, что позиция министерства по предложениям РСПП пока не сформирована. Будем обсуждать вопросы, сказал он. Представитель РСПП отказался от комментариев.

Самыми болезненными для бизнеса оказались санкции США, введенные в апреле этого года. Речь идет о санкционный списке Минфина США Specially Designated Nationals (SDN). Всего в санкционный список вошли 24 гражданина России и 14 российских компаний. Среди фигурантов списка, в частности, оказались Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг и другие. Включаясь в любой бизнес с компаниями из списка SDN, компании и люди из любых юрисдикций рискуют и сами попасть под американские санкции.

Вскоре после введения этих санкций премьер Дмитрий Медведев поручил правительству помочь попавшим под санкции компаниям, в Минфине для этого был создан специальный департамент. На прошлой неделе министерство опубликовало проект поправок с послаблениями валютного контроля в отношении резидентов, попавших под санкции.