На строительство трех новых платных дорог в Москве появился претендент

Побороться за право возведения трех новых платных дорог в Москве по механизму концессии планируют структуры Газпромбанка и акционера МИСК

Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / ТАСС

Связанная с Газпромбанком компания «ГПБ — инфраструктурный холдинг» может принять участие в проектах по строительству трех новых платных трасс в Москве. В начале августа холдинг стал соучредителем трех структур: «Дороги Москвы — Магистральная», «Дороги Москвы — Живописная» и «Дороги Москвы — Трофимова», обнаружил РБК в базе СПАРК.

Эти названия соответствуют местонахождению трех новых платных магистралей, которые, как ранее сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, планируется построить в Москве в ближайшие четыре—шесть лет. Проект будет реализован в рамках механизма концессии, то есть собственником трасс будет город, но заниматься их эксплуатацией будет победитель конкурса.

Сейчас на право заключения таких соглашений о финансировании, проектировании, возведении и эксплуатации каждой из трасс объявлен аукцион, говорится на площадке ГИС «Торги». Там же сказано, что заявки по трем конкурсам принимаются до 17 октября, а подведение итогов запланировано на конец января следующего года.

Связанная с Газпромбанком структура рассматривает возможность участия в этих торгах, рассказал РБК источник, осведомленный о планах компании. Другие претенденты на строительство ему неизвестны.

РБК направил запрос в Газпромбанк и столичный департамент инвестиционной и промышленной политики, согласно распоряжениям которого и были организованы тендеры.

Что должен будет построить инвестор

Из лотовой документации, опубликованной на торговой площадке, следует, что в рамках первого соглашения инвестор должен будет построить трассу от Ленинградского шоссе до 3-го Магистрального проезда. Предполагается, что она соединит север столицы с деловым центром «Москва-Сити». Ее возведение планируется завершить за шесть лет с момента подписания договора. В документах также говорится, что начальный размер капитального гранта (форма госучастия в проекте при подготовке территории строительства) составит 9,4 млрд руб., а плановый показатель интенсивности движения по трассе оценивается в 137,9 тыс. транспортных средств в сутки. Затраты на строительство дороги составят 154 млрд руб., сказано там.

В течение пяти лет с момента заключения договора концессии инвестор также должен будет построить трассу от улицы Трофимова до Севастопольского проспекта. Она свяжет территорию бывшей промзоны ЗИЛ с югом и юго-западом Москвы в обход Третьего транспортного кольца. Ее возведение обойдется победителю в 31,6 млрд руб., при этом размер капитального гранта составит 2,1 млрд руб. Показатель интенсивности движения, согласно лотовой документации, — 31,6 тыс. транспортных средств в сутки.

Дорога от улицы Свободы до Живописной пройдет в обход Волоколамского шоссе. Предполагается, что она соединит район Покровское-Стрешнево и территорию бывшего Тушинского аэродрома с Хорошево-Мневниками. Будущий инвестор должен будет завершить ее строительство за четыре года и вложить в ее создание 50,8 млрд руб. В условиях аукциона говорится, что размер капитального гранта при этом достигнет 1,9 млрд руб., показатель интенсивности движения — 45,8 тыс. транспортных средств в сутки.

Изначально заявки по трем конкурсам принимались до 23 августа, а подведение итогов было запланировано на конец ноября. Но впоследствии сроки были передвинуты из-за внесения изменений в документацию.

Кто еще может участвовать в строительстве

По данным СПАРК, доли в каждой из трех компаний, соучредителем в которых стал «ГПБ — инфраструктурный холдинг», распределены между несколькими компаниями. По 35% принадлежит «ГПБ — инфраструктурный холдинг» и компании «Кватра инвест», а 30% — у АО «Стройгазойл». Генеральным директором последней указан Игорь Чубаков, собственники компании не раскрываются. Основной вид ее деятельности — строительство жилых и нежилых зданий, а выручка за прошлый год составила 2,9 млрд руб. при чистой прибыли около 264 млн руб.

«Кватра инвест», согласно СПАРК, принадлежит компании Ю2 (70%), чьи учредители скрыты, и бизнесмену Дмитрию Давыдову (30%). Сам он раньше вел бизнес в Cибири. Крупнейшим его активом «Ведомости» называли компанию «Нижневартовскдорсервис», которая специализируется на строительстве дорог и посадочных полос аэродромов. Кроме того, как писало издание, Давыдов вместе с Дмитрием Андреенковым считается акционером Московской инженерно-строительной компании (МИСК). Эта структура, созданная в 2008 году, занималась в том числе строительством транспортной развязки Ленинградского шоссе с реконструкцией моста через Москву-реку, реконструкцией Лианозовского проезда, воссозданием пешеходных зон в Столешниковом и Камергерском переулках. РБК направил запрос в МИСК и «Нижневартовскдорсервис».

«ГПБ — инфраструктурный холдинг» был создан в 2016 году для управления проектами государственно-частного партнерства (ГЧП), реализуемыми Газпромбанком. Активно развиваться он начал в конце 2021 года — это выразилось в создании инжинирингового центра, отвечающего за экспертизу проектно-сметной документации по сопровождаемым проектам. Сейчас компания участвует в реализации около 40 проектов с общим объемом капитальных вложений свыше 1,8 трлн руб. Речь идет о проектах авто-, железнодорожной, портовой, аэропортовой, логистической и промышленной инфраструктуры, а также о связанных с возведением кампусов и туристических объектов.

Как оценивают перспективы проекта эксперты

Проект представляет собой крупную концессию, полагает партнер юридической компании Better Chance Александр Долгов. По его словам, вместе три стройки оцениваются более чем в 200 млрд руб., сравнить их по масштабам в Москве можно с Северным дублером Кутузовского проспекта, а в Московской области — с участками ЦКАД. Это крупные проекты, которые при успешной реализации в значительной мере снизят нагрузку на столичную дорожную сеть, говорит партнер практики «Инжиниринг» консалтинговой компании Strategy Partners Михаил Ермилов.

С учетом первых положительных результатов работы дублера Кутузовского проспекта интерес к новым проектам будет довольно высоким, полагает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Претенденты, скорее всего, будут, даже несмотря на высокую ключевую ставку, которая сейчас осложняет финансирование инвестиционных проектов, говорит он. Проектов такого масштаба сейчас не так много, соглашается Долгов. Среди потенциальных претендентов могут быть как банки, так и строительные компании, считает он.

С точки зрения инвестиционной деятельности текущие условия в дорожно-строительной отрасли сложно назвать благоприятными, рассуждает Ермилов. По его мнению, ожидать большого количества профильных игроков рынка в качестве участников этих соглашений не стоит.

Интерес ГПБ к проекту опрошенные РБК эксперты связывают с несколькими факторами. Долгов напоминает, что Газпромбанк давно и предметно занимается финансированием строительства автодорог, в том числе региональных. Участие такого крупного банка позволяет обеспечить необходимый объем финансирования, рассуждает Бурмистров. Создание совместного предприятия банка с подрядной компанией выглядит наиболее оптимальной структурой, резюмирует он.

В июне прошлого года стало известно, что Газпромбанк и «Бамтоннельстрой-Мост» Руслана Байсарова предложили взять в концессию расширение Восточного полигона. С идеей взять в концессию крупнейший инфраструктурный проект России — модернизацию БАМа и Транссиба — они обратились к президенту Владимиру Путину, сообщал «Коммерсантъ». Стороны указывали, что актуальность проекта обусловлена переориентацией российского экспорта и необходимостью формирования нового центра мирового развития в АТР. Тогда же в своем письме они просили Путина поддержать инициативу и «совместно проработать условия реализации Восточного полигона железных дорог под ключ по модели концессионного соглашения». В проект потенциальный концессионер готов был вложить 1,5 трлн руб., сообщало издание.