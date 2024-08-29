Проект строительства трассы М-12 оказался недофинансирован

Финансирование строительства автодороги М-12, входящей в федеральный проект «Европа — Западный Китай», оказалось недостаточным, считает Счетная палата. Объем рассчитанных ранее инвестиций в проект требует корректировки

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Объем финансирования строительства автомобильной дороги М-12, предусмотренный паспортом федерального проекта «Европа — Западный Китай» (ЕЗК), оказался недостаточным. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП; соответствующий отчет есть в распоряжении РБК).

Строительство трассы осуществляется госкомпанией «Автодор». Хотя сметная стоимость проекта составляет 912,2 млрд руб., финансирование, согласно паспорту ЕЗК, предоставлено на уровне 587,5 млрд руб. (482 млрд руб. за счет федерального бюджета, 105,5 млрд руб. — внебюджетные источники). По состоянию на 1 октября 2023 года на реализацию М-12 из бюджета израсходовано почти 517 млрд руб., в том числе за девять месяцев того же года — 30 млрд руб., что соответствует 100% годового объема финансирования, который предусмотрен сводной бюджетной росписью, указано в отчете СП.

Отмечается, что в связи с отсутствием средств не определены и сроки работ по расширению до четырех полос федеральных автодорог общей протяженностью 642 км, по доведению транспортной нагрузки до 11,5 т на ось на дорогах протяженностью 182,6 км.

С учетом этого СП предложила Минтрансу до 1 июля этого года проработать вопрос корректировки объема инвестиций на саму М-12 и на обход Тольятти, а также результатов реализации проекта.

РБК направил запрос в пресс-службу Минтранса.

Счетная палата также установила «риски причинения материального ущерба» из-за ошибок в составлении сметной документации на строительно-монтажные работы. Это привело к завышенной стоимости приемки и оплаты работ по транспортировке материалов по договорам на проектирование и реализацию М-12. Выяснилось и то, что контроль за «уникальными объектами» автодороги осуществляет ООО «Автодор-Инжиниринг», которое не обладает компетенциями для строительства таких объектов.

Что такое М-12 М-12 относится к международному транспортному маршруту «Европа — Западный Китай», трасса должна соединить Москву и Тюмень, сейчас она проходит по территории Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Чувашии и Татарстана. Протяженность автодороги составляет 811 км, 47,52 км из которых — платные участки. Разрешенная скорость — 110 км/ч, однако на некоторых участках возможно повышать скорость до 120–140 км/ч, говорил вице-премьер Марат Хуснуллин. В рамках мероприятий по строительству М-12 выделены девять этапов их реализации (с нулевого по восьмой этап), плановые сроки ввода в эксплуатацию объекта: в 2022 году — 106,8 км, в 2023 году — 184,7 км, в 2024 году — 518,8 км. Также в рамках ЕЗК предусмотрено строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу протяженностью 99,3 км с вводом в эксплуатацию в 2024 году. Пока М-12 отстроена только до Казани, позволяя добраться туда из Москвы за шесть с половиной часов. В ноябре 2023 года председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о продлении трассы до Тюмени — оно будет реализовано в основном за счет реконструкции уже существующей инфраструктуры, завершить проект планировалось в 2024 году. Согласно постановлению правительства, трассу удлинят за счет включения в ее состав участка автодороги М-7 «Волга» Казань — Дюртюли. Кроме того, в состав М-12 войдут строящийся участок Дюртюли — Ачит, участок Ачит — Екатеринбург автомобильной дороги Р-242 Пермь — Екатеринбург, а также автомобильная дорога Р-351 Екатеринбург — Тюмень. На действующей трассе работают 18 многофункциональных зон (МФЗ) с парковками, АЗС, кафе, спортивные и детские площадки, места для выгула домашних животных, инфраструктура для автобусов, душевые и прачечные. Впоследствии планируется 32 МФЗ.

Объем незавершенного строительства М-12 на 20 октября 2023 года, по оценке аудиторов, составил 355,8 млрд руб. В качестве капитальных вложений не учтен ряд таких затрат, как:

затраты по строительно-монтажным работам и вводу в эксплуатацию объектов интеллектуальной транспортной системы (системы взимания платы и вспомогательных пунктов управления) на сумму 934,7 млн руб.;

затраты по выплате зарплаты и других вознаграждений сотрудникам филиала дирекции М-12 (главным инженерам проекта) на сумму 70,2 млн руб.;

проценты по биржевым облигациям, размещенным по открытой подписке, на общую сумму 2,6 млрд руб. за третий квартал 2023 года. Кроме того, не оформлены первичными учетными документами факты хозяйственной жизни, обусловленные завершением строительно-монтажных работ по мостам и путепроводам автомобильной дороги М-12 на сумму 2,6 млрд руб.

На какие еще нарушения указали аудиторы

Помимо прочих нарушений в реализации скоростной трассы, СП в ходе осмотра пятого этапа трассы установила отсутствие временных локальных очистных сооружений и временной дождевой канализации, что предусмотрено проектной документацией. Эксплуатация первого же этапа осуществляется «Автодором» с нарушением требований Земельного кодекса в части отсутствия мероприятий по защите и охране земель.

«Автодор» изменил проектную документацию в части выполнения дополнительных объемов работ на общую сумму 1,2 млрд руб. из-за директивных сроков. Ряд «технических решений» в документах содержит «неточности» — это также приводит к необходимости их корректировки и уточнений в ходе строительства, дополнительным объемам и затратам. По состоянию на октябрь транспортная безопасность на введенных объектах трассы была обеспечена «не в полной мере».

До 1 июля 2024 года «Автодор» должен был отразить в составе капитальных вложений ранее не учтенные затраты. Также аудиторы рекомендовали госкомпании направить обращение в Генпрокуратуру и отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации и Госдуму.

Госкомпания на основании отчета СП по выявленным недочетам и недостаткам разработала план, который в дальнейшем был полностью реализован в установленные сроки, сообщил РБК Михаил Дерфель, заместитель руководителя дирекции М-12 по экономике, начальник планово-экономического управления «Автодора». «Благодаря полученным рекомендациям и замечаниям по результатам контрольного мероприятия Счетной палаты «Автодор» на действующих и перспективных проектах реализует комплекс мероприятий, направленных на повышение качества осуществления функций заказчика по строительству дорог», — пояснил он.