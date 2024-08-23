Власти «в интересах пациентов» ограничат концессии в здравоохранении

Правительство предложило уточнить порядок заключения концессионных соглашений в здравоохранении: их нельзя будет оформить, если медучреждение единственное в муниципалитете лечит онкологические и другие затратные заболевания

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Министерство экономического развития считает необходимым запретить возможность заключать концессионные соглашения на право оперативного управления медицинской организацией, если только она одна в муниципальном образовании оказывает услуги хотя бы по одному из 18 профилей, в числе которых «онкология», «анестезиология и реаниматология», «эндокринология», «неврология», «нейрохирургия», «психиатрия», «радиотерапия» и «хирургия».

Ограничение будет касаться как государственной, так и муниципальной системы здравоохранения. Соответствующую поправку ведомство предложило внести в федеральный закон «О концессионных соглашениях», принятый в 2005 году. Законопроект есть у РБК, подлинность подтвердил источник, близкий к правкомиссии по законопроектной деятельности. В пресс-службе Минэкономразвития подтвердили, что законопроект разрабатывался совместно с Минздравом и Минфином.

РБК направил запрос в Минздрав.

Минэкономразвития также предлагает запретить производить оплату по обязательному медицинскому страхованию концессионеру на его счет в зарубежном банке, а еще одним положением — обязать концессионера соблюдать требования в сфере охраны здоровья.

Планируется обновить и условия заключения концессионных соглашений. Так, предлагается определить особый порядок заключения и исполнения соглашений, в рамках которого могут устанавливаться лимиты на расходы государства в проекте, а также осуществляться проверка заключаемых соглашений на предмет соответствия действующим требованиям к размещению объектов здравоохранения.

В случае одобрения парламентом и президентом поправки вступят в силу 1 сентября 2025 года.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что он разработан в целях совершенствования правового регулирования механизмов заключения концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве (ГЧП).

Зачем нужны ограничения по профилю и финансированию

Предлагаемые меры по ограничению возможностей заключения соглашений направлены против удорожания медицинских услуг или сокращения объемов медицинской помощи на территории муниципального образования, указано в сопроводительных документах к законопроекту. Перечень из 18 профилей, по которым должно быть обеспечено наличие предоставляемой государством услуги, сформирован с учетом высокого уровня потребности или высокой стоимости оказания медицинских услуг по данным профилям в рамках тарифов, в том числе по ОМС, и в целях недопущения дефицита медицинской помощи.

Отвечая на вопрос о том, не снизят ли вводимые ограничения интерес частных инвесторов к объектам здравоохранения, в пресс-службе Минэкономразвития отметили, что предлагаемые нормы помогут исключить риски неполучения гражданами медицинской помощи, они также усилят дисциплину концессионера в отношении охраны здоровья граждан — «прежде всего в интересах пациентов, которым требуются наиболее дорогостоящие медицинские услуги, связанные с лечением онкологии, инфекционных заболеваний, проведением хирургических операций».

Все предлагаемые изменения продиктованы особенностями ГЧП-проектов в сфере здравоохранения, это связано и с обеспечением доступности медицинской помощи, а именно с исключением риска закрытия профильных клиник на территории муниципального образования на период строительства/реконструкции, сказала РБК Екатерина Третьякова, советник юридической фирмы VERBA LEGAL.

По ее мнению, определение особого порядка заключения и исполнения соглашений в отношении объектов здравоохранения, а также лимитов государственного финансирования связано со сложным организационным и финансовым статусом медицинских организаций. В первую очередь с тем, что плату за итоговую услугу концессионер получает не из бюджета или от пациента, а от территориального фонда (ТФОМС), тарифы которого также фиксированы, продолжает Третьякова. Поэтому необходимо в условиях ГЧП-соглашений учитывать эти особенности и ежегодное изменение тарифа, что также может сказаться на установлении особых лимитов государственного участия — например, в случае неполучения гарантированного дохода в связи с удешевлением тарифа в каком-либо периоде, обращает внимание юрист.

Определение предельного размера финансового участия государства в концессионных проектах нужно, чтобы разграничить ГЧП и государственные закупки, в которых все финансирование осуществляет государственный заказчик, указывает юрист. Без этого разграничения возможно повторение ситуации, произошедшей при строительстве дороги в Башкирии, где концессия была переквалифицирована в госзакупку из-за полного финансирования регионом строительства дороги.

По оценке юриста, изменения должны позитивно повлиять на структурирование проектов. «Появится нормативная основа, которая выросла как раз из опыта реализации таких проектов в течение многих лет», — считает Третьякова.

О том, что для развития государственно-частного партнерства в здравоохранении необходимы новые меры господдержки, стандартизация процесса подготовки проектов, а также точечная работа с тарифами ОМС и донастройка законодательства, говорили в 2022 году участники круглого стола в Совете Федерации, среди которых были представители Минздрава, ВЭБ.РФ, Национального центра ГЧП, «Сбера», медицинских организаций и др.

Согласно предоставленным Минэкономразвития данным, в настоящее время в сфере здравоохранения реализуются 50 концессионных соглашений на 70 млрд руб., а всего на территории страны реализуются или успешно завершены 4,2 тыс. концессионных соглашений на 6,8 трлн руб.

По данным платформы «Росинфра» на 2023 год (их приводит ВЭБ.РФ), из 447 ГЧП-проектов в социальной сфере в здравоохранении реализуется 13,1%, на 183,6 млрд руб. общих инвестиций, из которых 133,3 млрд — внебюджетные. Наибольшую долю (17%) занимают проекты создания клинико-диагностических центров, на втором месте (по 14%) — многопрофильные стационары и организации первичного звена.