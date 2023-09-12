Бизнес рассказал о сравнявшихся ценах на крабов и раков

Качественный краб-стригун стал для российских покупателей дешевле раков, но спроса на него нет. Производители связывают ситуацию с отсутствием культуры потребления. Крабы подешевели после сокращения экспорта из-за санкций

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В России подешевели крабы — сейчас их стоимость сопоставима с раками, но даже упавшая в цене продукция пользуется слабым спросом у потребителей, заявил на сессии Восточного экономического форума президент группы «Антей» Иван Михнов, передает корреспондент РБК. «Антей» — один из крупнейших крабодобытчиков в России.

«Дешевый краб сейчас везде. Сегодня краба-стригуна продаем примерно за 500-600 руб. в стране — это дешевле, чем стоят раки. И хорошего качества. И никто не берет», — сетует Михнов.

Причина — в отсутствии у россиян культуры потребления крабов, большая часть которых традиционно уходила на экспорт. «Сегодня идеальная ситуация, при которой Россия могла бы есть очень дешевого и нормального краба. Но, к сожалению, культуры потребления нет — сейчас это нужно бегом создавать. А бегом это не делается», — отметил президент «Антея».

До 2022 года одним из основных покупателей крабов у российских производителей были США, но после начала на Украине полномасштабных боев Вашингтон запретил импортировать крабов из России. При этом объем прямых поставок был незначителен — добытые на Дальнем Востоке и в Северном бассейне крабы попадали американским покупателям через третьи государства, например, Нидерланды. Только за 2021-й в Нидерланды отправили 18,8 тыс. т ракообразных на $928,9 млн, республика заняла второе место после Южной Кореи по импорту российских крабов.

Несмотря на это, ограничение экспорта на американский рынок сильно повлияло на поставки в минувшем году. Если до санкций при вылове краба примерно 95–96 тыс. т на экспорт уходило около 75 тыс. т, то в 2022-м за рубеж поставили лишь 59 тыс. т, следовало из статистики Росрыболовства. Представитель ведомства связал такую тенденцию с ограничениями США и Канады. С его слов, если в первом полугодии поставки краба шли через другие страны, то затем «это прекратилось».

Часть мороженых крабов, которые поступали на американский рынок, не попала в другие торговые цепочки. Представитель Росрыболовства рассказал об эксперименте, в рамках которого крабов из Северного бассейна везут в Китай, где спросом пользуются живые крабы, однако «давать гарантию, что рынок перестроится в этом году, нельзя». Он предупредил, что сейчас на рынке есть «некоторое затоваривание»: продукция еще хранится в холодильниках, и компании, которые осуществляют добычу и производство, занимаются переориентацией поставок.

Финансовый сальдированный результат российской рыбной отрасли (прибыль до уплаты налогов за вычетом убытков. — РБК) в 2022 году составил 158 млрд руб. — годом ранее этот показатель был на уровне 230 млрд руб.







